Cette fois-ci, les chercheurs ont décidé de se pencher sur le mercato. Au cours des dix dernières fenêtres de transfert, quels sont les clubs qui ont réalisé les plus grandes plus-values ou qui sont les plus déficitaires sur les ventes et achats des joueurs ?

Dans les bons élèves, on retrouve deux clubs français avec Lille et Lyon. Le premier a fait du trading sa philosophie tandis que le second base son empire sur son centre de formation. Ainsi, le LOSC a comptabilisé 191 millions d'euros en cinq ans. Les ventes d'Osimhen (70M€) ou autre Nicolas Pepe (80M€) sont en grande partie responsables de l'argent amassé. Quant à eux, les Gones ont gagné 151 millions d'euros lors des 10 derniers mercatos. Ndombele (65M€), Ferland Mendy (48M€), Lacazette (65M€) ou encore Tolisso (50M€) ont bien garni les caisses du club ces dernières années. L'AS Monaco a également fait du trading sa spécialité. Surtout lors de l'épopée magnifique en LDC et de son titre lors de la saison 2016/2017.

Dans le top 10 des clubs bénéficiaires, on retrouve donc quatre clubs français, trois Italiens (Atalanta, Sampdoria et Genoa), deux Allemands (Hoffenheim et Dortmund), un Espagnol (Valencia) et... aucun Anglais.

Parmi les 20 clubs de PL, aucun n'a réussi à gagner de l'argent sur les cinq dernières années. "Les dépenses nettes les moins négatives ont été enregistrées pour Southampton (- 50 M€), devant West Bromwich Albion (- 73 M€) et Newcastle United (- 77 M€)." Manchester City totalise le pire bilan de transferts parmi les clubs actuels du big-5 (-631 M€) devant son rival éternel de Manchester United (-586 M€). Dans les dix pires élèves, on retrouve six clubs du Royaume en ajoutant Everton (-346M€), Aston Villa (-339M€), Chelsea (308M€) et Arsenal (299M€). A noter que Liverpool est loin d'être l'un des pires élèves avec -129 millions d'euros.

En Espagne, le mauvais élève est le FC Barcelone. Après le transfert de Neymar à Paris, les Catalans ont acheté à tour de bras. "Le troisième solde de transfert le plus négatif depuis l'été 2015 a été enregistré pour le FC Barcelone (-471 M€). Au-delà de l'excellent salaire de Lionel Messi, très controversé, cela a fortement contribué à augmenter la dette du club catalan." L'ennemi du Real Madrid est bien loin avec "seulement" 91 millions d'euros de perte.

En Italie, deux autres équipes présentent des déficits opérationnels récurrents: l'Inter et le Milan AC. "Ils figurent parmi les dix clubs du big-5 avec les dépenses de transferts nettes les plus négatives sur la période analysée: - 386 M€ pour l'Inter et - 311 M€ pour Milan." La Juventus se situe sur le podium avec - 249 millions d'euros.