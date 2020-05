Revisitez la grande et les petites histoires du sport au travers de nos quiz 20-20.

La saison 1979-80 est à marquer d’une pierre blanche dans la carrière d’Erwin Vandenbergh. Meilleur buteur du championnat de Belgique et d’Europe, il a aussi fêté cette saison-là sa joyeuse entrée en équipe nationale avec laquelle il a obtenu une superbe deuxième place à l’Euro 80. Par la suite, il n’a jamais perdu cet instinct qui fit de lui un des plus grands attaquants de l’histoire de notre football. Même s’il a rangé les crampons il y a 25 ans déjà, vous pourrez répondre aux questions le concernant lui et son Soulier d’or.