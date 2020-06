Revisitez la grande et les petites histoires du sport au travers de nos quiz 20-20.

Philippe Léonard a éclos peu après Régis Genaux et Michaël Goossens et il a été directement associé aux deux autres promesses de Sclessin. Les trois Standardmen étaient promis à un bel avenir, mais c’est certainement l’arrière gauche qui a connu la plus belle carrière.

Champion de France à deux reprises avec Monaco, demi-finaliste de la Ligue des champions et de la Coupe de l’UEFA, vingt-six fois international, Léonard vaut largement les vingt questions qui retracent son parcours. Et vous, en y répondant, combien de points valez-vous ?