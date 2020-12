Les propos racistes tenus par le quatrième arbitre de la rencontre PSG - Basaksehir mardi en Ligue des champions nous ramènent à une triste réalité du foot en général. Le monde amateur n’y fait pas exception.

On n’ira pas jusqu’à dire que le racisme gangrène le foot amateur mais il y est énormément présent si on se réfère à une enquète menée par la RBFA en mars 2020 auprès de 1 162 arbitres en Belgique (ce qui représente un cinquième des hommes en noir en Belgique), et les résultats sont accablants :