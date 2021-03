"Personne ne naît raciste. Ce sont l’ignorance et le manque d’éducation qui vous poussent dans cette voie." Ces mots, ce sont ceux de Romelu Lukaku. Avec 19 autres représentants du monde du football belge aux profils très divers, le Diable rouge a accepté de mettre la main à la pâte pour faire bouger des lignes malheureusement toujours très rigides. Celles du racisme et de la discrimination.

L'Union Belge, Voetbal Vlaanderen et l’ACFF sont à la base de ce projet. Les trois entités du football belge veulent en finir avec toutes les exclusions fondées sur la couleur de peau, la religion, le sexe, les préférences sexuelles, les capacités physiques ou mentales ou d’autres différences. Et ce, tant sur le terrain qu’en dehors.

"Allez voir un match au hasard le samedi matin et vous verrez à quel point l’équipe sur le terrain reflète notre société", souligne Peter Bossaert, le CEO de l'URBSFA. "Il y a peu de sports qui soient aussi inclusifs que le football. Malheureusement, le racisme est encore trop souvent présent sur le terrain et aux abords. Et, au sein de notre organisation, il y a aussi encore pas mal de pain sur la planche pour refléter correctement notre société actuelle. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de réunir tous ces gens aux profils très divers autour d’une même table pour comprendre comment nous pouvons nous attaquer aux problèmes de racisme et de discrimination qu’ils rencontrent."

Après s'être entretenue avec Romelu Lukaku, Kassandra Missipo (Red Flame) ainsi que différents autres acteurs du monde footballistique belge dont des supporters, l'Union Belge a extrait une série de remarques pertinentes pour construire un nouveau plan d'action et tenter d'enfin remédier à la situation actuelle.

Ce plan se résume en six points :

1. Être à l'écoute

Les fédérations seront plus à l’écoute par l’intermédiaire du Diversity Board, qui relayera après examen critique tous les sujets sensibles et problématiques pour lesquels l’URBSFA cherche actuellement des porte-paroles. Or, pour pouvoir être entendu en tant qu’individu ou club, il faut avoir accès facilement à un interlocuteur dédié. C’est possible via le site rbfa.be/cometogether et les sites web de Voetbal Vlaanderen et de l’ACFF. Un accès encore plus aisé est prévu au cours des prochains mois.

2. Que tout le monde se sente représenté

Afin de traiter au plus vite les questions et les conclusions du Diversity Board, l’URBSFA a désigné Samia Ahrouch en tant que nouvelle manager de l’inclusion. Elle veillera à la mise en œuvre du nouveau plan d’action en collaboration avec les différents départements. "Je crois fermement que nous pouvons œuvrer ensemble au développement d’une culture positive, adaptée à la réalité, qui prônera la diversité en tant qu’atout majeur, comme chez nos Diables Rouges", souligne Samia Ahrouch.

L’URBSFA veut aussi faire la différence et miser sur davantage de diversité au niveau des compétences, de l’âge, du sexe, de l’origine et du handicap. Notamment au sein de son personnel ou de la composition des différentes commissions de l’Union belge de football. Prochainement, deux nouveaux administrateurs indépendants seront nommés au sein du Conseil d’administration, et plusieurs nouveaux membres aux profils et âges divers, y compris des hommes et des femmes, rejoindront les commissions disciplinaires et la Commission Sécurité.

3. Former tous les intervenants

Afin d’impliquer activement tous les acteurs dans le nouveau plan d’action, l’URBSFA, Voetbal Vlaanderen et l’ACFF lanceront un plan de formation des différents groupes du football. Tous les arbitres de football amateur et professionnel, les responsables des jeunes, les responsables de la sécurité et les entraineurs seront formés d’ici 2024 sur la manière de lutter contre le racisme et la discrimination et de contribuer soi-même à la lutte contre toutes les formes de discrimination.

4. Evaluer puis rectifier

Pour savoir comment évoluent la discrimination et le racisme dans le football, l’URBSFA collaborera avec les écoles supérieures et les universités pour évaluer l’impact du nouveau plan d’action. L’année dernière, une étude a déjà été menée par la VUB sur la discrimination visant les arbitres ; une étude est également en cours avec la KU Leuven sur la discrimination et le racisme au sein des équipes jeunes de football. Les résultats de cette étude sont attendus pour la fin du mois de mars 2021. L’URBSFA considère ces études comme primordiales pour pouvoir, le cas échéant, ajuster et peaufiner le plan d’action rapidement et adéquatement.

5. Communiquer massivement

L’URBSFA veut miser sur une communication plus régulière et plus ciblée. Ainsi, le plan d’action et ses différentes composantes pourront être consultés sur le site web de l’URBSFA. Mais pour que le plan d’action et les nombreuses initiatives prévues aient une chance de réussite, l’URBSFA a besoin que tous les acteurs du football y participent : joueurs, joueuses, entraineurs, supporters, bénévoles, stewards, arbitres ainsi que tous ceux qui se trouvent le long des terrains ou qui fréquentent les cantines de football.

6. Sanctionner via un organe disciplinaire

Ceux qui, en dépit des campagnes de prévention et de sensibilisation, iront trop loin en tant que joueur, membre du staff ou administrateur, officiel ou supporter, recevront une sanction disciplinaire, décidée par un nouvel organe : la Chambre contre le racisme et la discrimination. Cette Chambre se composera non seulement de juristes, mais aussi d’experts en discrimination ; elle traitera tous les problèmes de discrimination soulevés dans le cadre du football amateur et du football professionnel.