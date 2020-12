Quatre mois après son retour à l'Inter, le Ninja va rentrer au bercail.

Comme un air de déjà vu... Radja Nainggolan va plier bagage et quitter la Lombardie. Direction la Sardaigne et Cagliari. L'information a été révélée par SkySport Italia : l'ancien Diable rouge va passer sa visite médicale ce mercredi et parapher un contrat de prêt jusqu'à la fin de la saison. L'histoire d'amour peut reprendre là où le Ninja l'avait laissée.

(...)