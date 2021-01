Transféré début janvier, Radja Nainggolan était déjà titulaire ce mercredi contre Benevento. Malheureusement pour les Sardes, ils ont perdu 1-2 sur leur terrain. A la 22e minute, il a failli marquer l'un des buts de la saison en Serie A. Près du rond central, il a tenté de lober le gardien qui était avancé. Alors que sa frappe était cadrée, mais Montipò est revenu à toute vitesse pour éviter d'encaisser. Après une bonne rencontre, il est finalement sorti à la 81e minute.

Alors qu'il menait au score grâce à Joao Pedro, Cagliari s'est ensuite sabordé. Par Marco Sau (41e) d'abord puis Alessandro Tuia (44e) ensuite, Benvento est revenu au score pour l'emporter. Les Sardes sont dans une situation très compliquée et n'ont plus gagné depuis le 7 novembre. Le Ninja aura pour mission de stopper la mauvaise série de neuf matchs sans victoire (quatre partages et cinq défaites).

Au classement, Cagliari est 15e avec 14 points tandis que le premier relégable ne se situe qu'à 4 points.