Un mois et demi après les défaites contre les Pays-Bas et l'Allemagne, la Belgique s'apprête à affronter la Norvège et l'Irlande jeudi et dimanche au Stade Roi Baudouin, toujours en amical.

Les Flames se donnaient rendez-vous ce lundi à Tubize au Proximus Base Camp mais Ives Serneels doit déjà voir partir deux joueuses: Jody Vangheluwe et Ella Van Kerkhoven. Blessées avant le rassemblement, elles ne sont pas rétablies.

D'autres défections pourraient avoir lieu en raison du Covid dans un groupe qui aurait dû contenir 28 joueuses. Si Justine Vanhaevermaet est bel et bien en Belgique cette fois, Davina Philtjens et Diede Lemey ne sont toujours pas arrivées suite à un cas positif dans leur équipe en Italie à Sassuolo. Il semble peu probable qu'elles soient présentes pour les deux rendez-vous.