Ives Serneels a sélectionné 23 joueuses pour le stage des Red Flames, l'équipe nationale belge de football féminin, en Grèce, du 18 au 25 mai. Les Belges joueront un amical contre la Grèce le 24 mai. Aline Zeler, qui a disputé son dernier match en club vendredi passé avec le PSV Eindhoven, revient pour l'occasion.

Détentrice du record de sélections internationales (109), Zeler a raccrochera ses crampons à la fin de la saison. Elle avait déjà indiqué qu'elle allait entraîner l'équipe des espoirs du PSV après cette saison.

Par rapport au presitigeux match amical joué aux Etats-Unis début avril, Serneels a appelé six nouvelles joueuses. Outre Zeler, il s'agit de la gardienne Diede Lemey, de la défenseure Nicky Van den Abbeele, la milieu de terrain Justine Vanhaevermaet et les attaquantes Yana Daniëls, Jassina Blom et Elke Van Gorp. La gardienne Lisa Lichtfus, la milieu de terrain Tine De Caigny et les attaquantes Chloé Van de Velde et Sarah Wijnants ne figurent pas dans la sélection.

Après le match amical en Grèce, 67e au classement FIFA, les Red Flames (FIFA 20) disputeront un amical contre la Thaïlande, qui se prépare pour la Coupe du monde, le 1er juin à Louvain (15h30). La sélection pour ce match sera annoncée au retour du stage.

L'équipe:

Gardiennes: Nicky Evrard (FC Twente/P-B), Diede Lemey (Atalanta Mozzanica/Ita), Justien Odeurs (RSC Anderlecht)

Défenseures: Maud Coutereels (Lille/Fra), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Laura De Neve (RSC Anderlecht), Heleen Jaques (Fiorentina/Ita), Davina Philtjens (Fiorentina/Ita), Shari Van Belle (La Gantoise), Nicky Van den Abbeele (La Gantoise), Aline Zeler (PSV Eindhoven/P-B)

Milieu de terrain: Julie Biesmans (Bristol City/Ang), Kassandra Missipo (La Gantoise), Lenie Onzia (La Gantoise), Julie Vanhaevermaet (Roa/Norvège)

Attaquantes: Jassina Blom (Twente/P-B), Janice Cayman (Montpellier/Fra), Yana Daniëls (Liverpool FC/Ang), Elena Dhont (La Gantoise), Elke Van Gorp (RSC Anderlecht), Ella Van Kerkhoven (RSC Anderlecht), Davinia Vanmechelen (PSV Eindhoven/P-B), Tessa Wullaert (Manchester City/Ang).