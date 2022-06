Les Red Flames terminent leur préparation par un succès 6-1 sur le Luxembourg

Les Red Flames, 19es au classement mondial, ont terminé leur série de matches de préparation à l'Euro féminin de football par une victoire 6-1 sur le Luxembourg (FIFA 113), mardi, à Lierre. Davinia Vanmechelen a réalisé un triplé (15e, 42e et 48e), Amber Tysiak un doublé (45e+4, 73e) et Jassina Blom (81e) a mis le sixième but.