J-3 avant l'Euro féminin: les 23 Red Flames passées au crible

À six jours de l’entrée en lice de la Belgique à l’Euro, le 10 juillet contre l’Islande, passons en revue les 23 Red Flames retenues par Ives Serneels en partant de leur numéro. Seulement dix de la sélection étaient déjà présentes en 2017.

1 Nicky Evrard -27 ANS/51 CAPES/ 92 sélections/ 0 but /Poste : Gardienne /Club : sur le départ à La Gantoise

Était deuxième gardienne à l’Euro 2017 derrière Justien Odeurs. Evrard a joué quelques semaines en Espagne, à Huelva, en 2019, ce qui reste une très mauvaise expérience de vie. Elle gère une entreprise de location de châteaux gonflables.

2 Davina Philtjens -33 ANS/108 CAPES - 118 sélections/ 10 buts -Poste : Défenseuse -Club : Sassuolo (Ita)

Était déjà présente en 2017. Elle est la plus petite joueuse de la sélection (1m50). Avait encore une société de nettoyage du temps où elle jouait en Belgique (jusque 2016).

3 Ella Van Kerkhoven -28 ANS/18 CAPES - 23 sélections/ 9 buts -Poste : Attaquante -Club : OHL

N’était pas présente en 2017. A commencé sa carrière comme défenseuse. A connu sa première cape le 31 août 2018 (Roumanie-Belgique), avec un but à la clé, cinq ans après sa première sélection (2 juin 2013 pour Belgique-Ukraine).

4 Amber Tysiak -22 ANS/16 CAPES - 19 sélections/ 3 buts -Poste : Défenseuse -Club : OHL

N’était pas présente en 2017. Souvent comparée à Vincent Kompany. Après ses études, elle était enseignante mais devrait se concentrer sur le foot à l’avenir. A connu une blessure aux adducteurs cette deuxième partie de saison.

5 Sarah Wijnants -22 ANS/25 CAPES - 45 sélections/ 2 buts -Poste : Attaquante -Club : Anderlecht

Était dernière réserviste pour l’Euro 2017. Enfant, elle était fan de Julie Biesmans et Janice Cayman. A un tatouage sur le bras droit représentant son chien. A débuté chez les Flames comme arrière droit. Est coach sportif en dehors du foot.

6 Tine De Caigny -24 ANS/75 CAPES - 81 sélections/ 37 buts -Poste : Attaquante -Club : Hoffenheim (All)

Était déjà présente en 2017. A joué avec les garçons jusqu’à 16 ans. À 18 ans, elle a connu une première expérience en Norvège, à Valerenga, dont elle ne garde pas un très grand souvenir. En 2013, elle a perdu la demi-finale de l’Euro U17 contre la Pologne. A travaillé dans un magasin de sports avant de rejoindre Hoffenheim. Fêtera ses 25 ans la veille de Belgique-Islande.

©BELGA

7 Hannah Eurlings -18 ANS/18 CAPES - 21 sélections/ 4 buts -Poste : Attaquante -Club : OHL

N’était pas présente en 2017. C’est la benjamine du groupe. C’est aussi le premier produit "Yellow Flame" à intégrer les Red Flames, en décembre 2020, contre la Suisse.

8 Feli Delacauw -20 ANS/8 CAPES - 11 sélections/ 0 but -Poste : Milieu -Club : Fortuna Sittard (P-B)

A un diplôme d’ingénieur industriel. A attrapé le virus du foot grâce à son frère Gil. On ne s’attendait pas forcément à la retrouver dans les 23 mais elle a prouvé qu’elle méritait bien sa place. Devrait être plus qu’un joker. Fait partie des quatre Flames (avec Teulings, Iliano et Wullaert) à rejoindre Sittard.

9 Tessa Wullaert -29 ANS/108 CAPES - 112 sélections/ 67 buts -Poste : Attaquante -Club : Fortuna Sittard (P-B)

Présente en 2017, elle avait d’ailleurs marqué un but aux Pays-Bas. Est la capitaine et l’une des leaders. Meilleure buteuse de la sélection. A disputé deux finales de Ligue des championnes avec Wolsfburg (2016 et 2018). Excepté en 2020, a remporté au moins un trophée chaque année avec ses différents clubs depuis 2013 (Anderlecht, Standard, Wolfsburg, Manchester City, Anderlecht). A développé son académie: GRLPWR.

©BELGA

10 Justine Vanhaevermaet -30 ANS/34 CAPES - 44 sélections/ 4 buts -Poste : Milieu -Club : Reading (G-B)

Avait loupé l’Euro 2017 en raison d’une grave blessure. Seule Belge à jouer cette saison en D1 anglaise. Elle est la plus grande de la sélection avec 1m86 (36 cm de plus que Philtjens). Son compagnon, Thomas De Jonghe, est physio au Club Bruges.

11 Janice Cayman -33 ANS/126 CAPES 129 sélections/ 47 buts -Poste : Attaquante -Club : Lyon (Fra)

Était déjà présente en 2017 et a d’ailleurs marqué le 2e but contre la Norvège, qui reste la seule victoire belge dans un Euro. A joué avec Nainggolan chez les jeunes. C’est la recordwoman de caps et la plus âgée du groupe. A remporté deux Ligues des championnes avec Lyon (2020, 2022). Elle a aussi été championne des USA avec Flash de Western New York en 2016. À 19 ans, elle quitte Tirlemont pour jouer trois ans aux USA. Durant une première période en France, elle a travaillé dans un Carrefour pour compléter son salaire. Sort un livre en automne.

©BELGA

12 Diede Lemey -25 ANS/ 7 CAPES - 57 sélections/ 0 but -Poste : Gardienne -Club : Sassuolo (Ita)

Etait déjà présente en 2017. Était 3e gardienne, est désormais 2e. En 2013, elle a joué la demi-finale de l’Euro U17 contre la Pologne (1-3). A été élue meilleure gardienne du championnat italien.

13 Elena Dhont -24 ANS/22 CAPES - 23 sélections/ 3 buts -Poste : Attaquante -Club : Twente (P-B)

N’était pas présente en 2017. A une sœur jumelle, Eliza. A connu deux saisons sur la touche à cause d’une lourde blessure au genou. Est revenue cette année et a été décisive avec Twente. Championne des Pays-Bas.

14 Davinia Vanmechelen -22 ANS/47 CAPES - 58 sélections/ 10 buts -Poste :attaquante -Club : Club Bruges

Etait déjà présente en 2017. Est partie très jeune au PSG, qui n’était pas encore l’équipe qu’on connait aujourd’hui. A été écartée de la sélection au printemps pour ne pas avoir respecté les critères physiques. A planté son premier triplé avec les Flames contre le Luxembourg. Est entraineuse chez les jeunes au FC Landen.

15 Jody Vangheluwe -24 ANS/10 CAPES - 21 sélections/ 0 but -Poste : Défenseuse -Club : Club Bruges

N’était pas présente en 2017. En 2013, elle a disputé l’Euro U17 et a été éliminée en demi-finale contre la Pologne (1-3). Revient de loin après une blessure au cartilage de grade 4 au genou.

16 Marie Minnaert -23 ANS/26 CAPES - 36 sélections/ 3 buts -Poste :Milieu -Club : Anderlecht

N’était pas présente en 2017. Sa famille est proche de celle d’Elena Dhont. A fait de la gym et du trampoline. Est l’une des plus grandes du groupe. Termine ses études de kiné.

17 Charlotte Tison -24 ANS/13 CAPES - 34 sélections/0 but -Poste : Défenseuse -Club : Anderlecht

N’était pas présente en 2017. Est la seule Bruxelloise du groupe, parfaite bilingue. Est diplômée en économie. Joue comme milieu déf au Sporting, comme défenseuse centrale chez les Flames.

18 Laura De Neve -27 ANS/ 55 CAPES - 70 sélections/ 2 buts -Poste : Défenseuse -Club : Anderlecht

Était déjà présente en 2017, sur le banc. Gauchère, donne les phases arrêtées. A été mise à l’honneur le 30 juin par sa commune de Denderleeuw. A repris des études en gestion de soins qu’elle combine avec Anderlecht. Joue à Anderlecht depuis plus de 10 ans. A failli stopper l’équipe nationale en 2014, ne supportant pas le rythme.

19 Sari Kees -21 ANS/7 CAPES - 8 sélections/ 0 buts -Poste : Défenseuse -Club :OHL

N’était pas présente en 2017. Des joueuses de champ, c’est la moins capée mais est montée en puissance depuis son arrivée à l’automne 2021.

20 Julie Biesmans -28 ANS/92 CAPES 103 sélections/ 3 buts -Poste : Milieu -Club : PSV (P-B)

Était déjà présente en 2017. Fait partie de la délégation représentant l’intérêt des Flames. Discrète mais un apport très important. Limbourgeoise, elle s’est entrainée à l’école de sport de Sint-Jan Berchmanscollege de Genk avec Courtois, De Bruyne, Origi…

21 Lisa Lichtfus -21 ANS/0 CAPES - 23 sélections/ 0 but -Poste : Gardienne -Club : Dijon (Fra)

N’était pas présente en 2017. Seule Wallonne de la sélection. Doit sa sélection à la retraite internationale de Justien Odeurs. A terminé la saison titulaire à Dijon.

22 Laura Deloose -28 ANS/68 CAPES - 77 sélections/ 4 buts -Poste :Défenseuse -Club :Anderlecht

Était déjà présente en 2017. En 2010, elle avait refusé une sélection pour se concentrer sur les études. Est très proche de Laura De Neve. A pris un congé sans solde pour l’Euro 2022. Fêtera ses 29 ans lors de Belgique-Italie.

23 Kassandra Missipo,24 ANS/40 CAPES / 45 sélections/ 0 but /Poste : Milieu /Club : FC Bâle (Sui)

A été éjectée de la sélection en 2017 pour des raisons disciplinaires. A été capitaine pour la première fois contre le Luxembourg. Sort d’une saison blanche après une blessure aux ligaments croisés. Elle a des origines camerounaises, allemandes et françaises. Va connaitre une première expérience à l’étranger à Bâle.