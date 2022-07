Les Red Flames ont décollé pour Manchester !

Ce mercredi matin sonnait l’heure du grand départ pour les Red Flames. Au départ de Bruxelles, elles ont décollé vers 11h pour rejoindre Manchester et mettre le cap ensuite sur Wigan où elles logeront durant tout l’Euro.

Pour ce deuxième championnat d’Europe consécutif, les Belges ont eu droit au célèbre Trident, un avion de Brussels Airlines réservé aux Diables rouges d’ordinaire mais qui était cette fois prêté aux joueuses d’Ives Serneels. Si le visuel extérieur n’a pas été modifié, l’intérieur a été repensé pour être au goût des Flames.

"Ca prouve qu'on est dans une nouvelle dimension", sourit Lisa Lichtfus, la troisième gardienne. "En plus, on a été reçues par des gens importants et on a été invitées pour un petit-déjeuner." Dans la B.house de Brussels Airlines, le président de la RBFA Paul Van den Bulck était d'ailleurs bien présent pour les encourager, tout comme Manu Leroy, directeur marketing.

La Ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden avait elle aussi fait le déplacement sur le coup de 9h pour accompagner les Flames vers leur mission Euro. "Nous sommes fiers d'avoir autant de talents féminins. Vous êtes des modèles pour tant de filles", leur a lancé la ministre durant ce petit-déjeuner.

L’incertitude Deloose, Onzia présente

Pour ce grand départ, la délégation belge se composait d’une cinquantaine de personnes, un contingent qui devrait grossir ces prochains jours avec l'arrivée d'autres membres du staff et des officiels. Aux membres du staff, Katrien Jans (manager du foot féminin) s’ajoutent évidemment 25 joueuses. Pour ce vol, Ives Serneels a en effet repris Jill Janssens et Lenie Onzia en back up.

La première doit être prête au cas où Laura Deloose (qui est blessée depuis le match contre le Luxembourg) ne sera pas assez remise pour disputer l’Euro alors que Lenie Onzia, jeune retraitée, accompagnera l’équipe tout au long du tournoi.

Jusqu'au 10 juillet (dernier jour pour utiliser le joker médical), elle devra aussi se tenir prête au cas où une blessée survient mais elle intègre en même temps le staff. "C'est une décision qu'on a soumise à tout le groupe et il était plutôt content d'accueillir Lenie", précise Ives Serneels.

L'arrivée sur le sol anglais est prévu pour 12h25 (heures belges). Un premier entrainement à Wigan est prévu en fin d'après-midi. "Physiquement, les joueuses sont bien et les deux jours en famille avant ce départ ont fait du bien, je l'ai vu sur leur visage", sourit le coach. "Maintenant, il s'agira surtout de peaufiner les détails avant samedi et le match contre l'Islande."