Janice Cayman: "Il y a du talent en Belgique mais l’investissement ne suit pas" (Podcast 1/2)

Janice Cayman se confie dans un nouvel épisode de Vestiaire. Dans cette première partie, elle revient sur les manquements du football féminin en Belgique et ses pistes d'évolution.



"En Belgique, on ne croit pas trop au football féminin. Mais chaque année cela évolue et les gens commencent à s'y intéresser de plus en plus. J'espère qu'un jour il y aura un déclic qui poussera les gens à mettre le football féminin en avant."