Lise Burion sera la voix des Red Flames pendant l'Euro: "Commenter le football masculin, c’est un objectif"

Habituée depuis plusieurs années à couvrir le Tour de France, les Jeux et d’autres disciplines, Lise Burion a changé ses habitudes cet été. Elle délaissera pour l’occasion la petite reine pour les reines du football belge.

Direction l’Angleterre pour commenter les matchs des Red Flames. Au moins trois, du 10 au 18 juillet, et plus si la Belgique réalise un beau parcours et sort de sa poule D.

Dimanche à l’Academie Stadium de Manchester City, elle fera ses grands débuts dans un championnat d’Europe, près d’un an après être devenue la nouvelle voix des Red Flames. Avec Cécile De Gernier comme consultante, elle devra faire vivre les exploits noir-jaune-rouge de l’autre côté de la Manche.

Lise, vous êtes l’équivalent de Vincent Langendries ou précédemment de Rodrigo Beenkens et d’anciens illustres commentateurs. Ça vous plaît ?

"C’est vrai que je suis la voix des Flames actuelles, finalement. Mais je ne veux pas me comparer à Vincent et Rodrigo. On a des personnalités différentes. À la fin de ma carrière, je préfère qu’on mette en avant que j’ai permis de médiatiser davantage et de faire progresser le foot chez les dames ou même le basket. Le sport féminin est en plein essor et, finalement, je suis là pour les accompagner. Après, évidemment, être la voix des Flames, c’est chouette."

Un peu impatiente à l’idée de commencer ?

"Quand même, oui. Je suis impatiente parce que je trouve que lors du dernier grand tournoi en France, qui accueillait le Mondial, on avait ressenti un élan d’enthousiasme venu de nos voisins. J’ai, en tout cas, commencé à commenter le foot à la télévision à ce moment-là. D’abord sur Auvio pour tester, et ensuite en duo avec Cécile pour Italie - Chine. Cela reste de bons souvenirs et j’avais reçu de bons échos concernant mon travail. En tout cas, les audiences étaient plutôt bonnes, on avait même gonflé l’offre. Je me souviens que j’avais surtout dû vite enchaîner pour partir sur le Tour de France. Du coup, l’impatience est bien présente car j’ai l’impression qu’on est à un croisement avec les Flames en termes d’engouement. Comme on diffuse beaucoup de matchs, j’espère que ça va vraiment prendre."

Ce sera une première. Pas trop stressée ?

"Sur le plan personnel, ce sera un moment sympa que je n’avais pas encore connu. Pourtant, j’ai déjà fait les Jeux, le Tour, j’ai commenté le basket… Ce sera donc une nouveauté. C’est un gros événement, mais je m’attends à un tournoi à taille humaine. Le foot chez les dames n’a pas encore atteint la popularité des hommes. Donc, finalement, pour moi, ce sera chouette sans réelle pression négative. En tout cas, je prends ça comme une nouvelle expérience pour continuer à progresser. Je sais par exemple que je dois davantage me lâcher, un peu plus m’emballer sur les buts."

Un jour, vous voudriez commenter le foot masculin ? Cécile De Gernier ira, elle, bien au Qatar.

"Je le fais déjà en radio, même si ce n’est pas encore les Diables. Je ne vais pas dire que j’en rêve, mais, clairement, c’est un objectif. Je ne vais en tout cas pas dire que je n’en ressens pas l’envie. Mais ce n’est pas moi qui décide. J’ai toutefois bon espoir que ça arrive un jour. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas évoluer si ça se passe bien avec les Flames. De mon côté, j’ai déjà pas mal d’expérience et je sais que je ne dois pas me reposer sur mes acquis."

Comment ça se passe avec Cécile justement ?

"On est bavardes (rires). Peut-être parfois trop. Le duo s’est fait naturellement. Je trouve que ça se passe bien, on commence à se taquiner (sourire). Elle apporte vraiment quelque chose de par son vécu et ça s’entend dans ses analyses. Elle connaît les joueuses, elle a des infos. On voit qu’elle s’y connaît. Mais, avec le foot chez les dames, on doit à chaque fois réexpliquer, redonner des éléments de contexte sur le statut des Flames ou leur choix. Pourquoi Tessa Wullaert va à Sittard et pas à Madrid, par exemple. On a déjà commenté une dizaine de matchs ensemble (amicaux et qualifications pour le Mondial 2023). Durant l’Euro, on apprendra davantage à se connaître pour vivre tout le tournoi ensemble, ça enrichira davantage nos contenus."

Une femme qui commente en direct à la télé, c’est rare en Belgique francophone. Vous avez déjà reçu des commentaires peu sympas ou sexistes ?

"Non, mais, en soi, on ne me voit pas beaucoup non plus. Ça viendra peut-être. Je n'ai en tout cas pas envie de changer qui je suis. C'est clair que ce n'est jamais agréable de lire un commentaire négatif, mais tant que c'est constructif… Et puis, c'est très souvent positif. Peut-être que si je commentais les hommes avec un public plus large, ce serait différent. Mais je ne m'en inquiète pas. Tant que ce qui est dit est intéressant. En plus, je crois avoir déjà fait mes preuves avec mon expérience."