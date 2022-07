Ives Serneels reste positif après le partage des Flames: "Content de notre réaction"

Serneels

: On a joué contre une équipe très forte. En première mi-temps, l'Islande avait le contrôle du match. Après le pénalty, il y a eu encore plus de situations dangereuses pour les Islandaises. Je suis surtout content de la réaction après le 0-1. Si on n'a pas de réaction à ce moment là, on perd le match 0-3. Chaque joueuse a eu une rencontre difficile, mais je suis content de la réaction. Elles étaient dangereuses sur phases arrêtées et la numéro 23 (Jónsdóttir) était très rapide. Les joueuses ont tout fait pour gagner. La préparation du match contre la France commence demain.

Evrard : On a eu un début de match intéressant, on était bien présent dans les duels. On était un peu moins bien par la suite. Je suis très contente de la réaction après le 0-1. On a joué pour gagner, mais vu le contexte du match, nous pouvons être contentes avec ce match nul. Le match contre la France n'était pas dans notre tête, on prend match par match. C'est chouette de vivre ce moment devant nos amis et nos familles dans les tribunes.

Wullaert : On a eu les occasions, surtout en deuxième mi-temps. Je pense qu'on aurait gagné si on avait joué notre première mi-temps comme la deuxième. Je suis contente avec ce point. On n'a pas réussi à trouver les espaces derrière leur défense. Il n'y avait pas assez de mouvement et elles étaient bien organisées. En deuxième mi-temps, on devait jouer vers l'avant et on l'a fait. On verra à la fin si un point aujourd'hui était suffisant. Maintenant on est focus sur le match contre la France. Mentalement c'était dur, mais on s'est bien battu.