Le premier adversaire des Red Flames: l’Islande, le pays des cinq mamans

Depuis le tirage au sort de la phase de poules de l’Euro, la Belgique sait qu’elle débutera contre l’Islande et depuis ce jour-là, le staff et les joueuses ont conscience que ce match sera, si pas décisif, bien déterminant pour la suite du parcours en Angleterre.

Habitué de l’Euro

Cet affrontement, ce sera celui entre les deux équipes les moins bien classées de ce groupe D. L’Islande pointe à la 17e place, deux rangs devant la Belgique. Tant dans le camp des "Stelpurnar okkar" que des Belges, on sait qu’on doit gagner ce match si on veut rêver atteindre les quarts de finale.

Mais l’adversaire islandais ne sera pas si simple à contourner. L’Islande, c’est en effet une équipe qui n’a connu que deux revers cette année, c’était, en plus, contre les Pays-Bas (champions d’Europe en titre) et les USA. Autant dire de grands morceaux. La nation est aussi une équipe habituée des phases finales. C’est sa quatrième participation. En 2009 et en 2017, elles avaient terminé dernières de leur groupe alors qu’elles avaient atteint le deuxième tour en 2013. Un peu plus d’expérience donc.

Une équipe qui pouponne

La particularité de l'équipe que vont affronter Wullaert et compagnie, c'est le nombre de mamans reprises pour cette édition 2022 au sein même du noyau. Elles sont cinq à avoir un enfant : Sara Björk Gunnarsdóttir (Juventus), Dagný Brynjarsdóttir (West Ham), Sif Atladóttir (Selfoss), Sandra Sigurðardóttir (Valur) et Elísa Viðarsdóttir (Valur). Là où la Belgique aurait pu avoir la seule Lenie Onzia comme maman (si elle avait été retenue dans les 23). Une particularité qui rend parfois cocasse les rassemblements nationaux depuis plusieurs mois. "Lors d'une période internationale, on était six joueuses (NdlR : deux autres joueuses mamans pouvaient aussi prétendre à être reprises) à table et on se détaillait nos cadeaux de naissance", rigole Gunnarsdóttir, la capitaine qui est de retour justement pour l'Euro après avoir accouché il y a plusieurs mois.

Cette particularité offre un autre cachet à l’Islande durant ce tournoi même si on retrouve d’autres mamans à l’Euro (les Néerlandaises Sherida Spitse et Stefanie van Der Gragt, l’Anglaise Demi Stokes, les Suédoises Lina Hurtig, Hedvig Lindahl et Elin Rubensson, et l’Allemande Almuth Schult). C’est un événement qu’elles pourront vivre en famille après avoir dû cravacher pour revenir pour celles qui ont connu la grossesse.

"Au départ, j'étais perdue car ma grossesse n'était pas programmée, raconte Dagny Brynjarsdottir sur le site de la Fifa. Mais au fur et à mesure, j'ai plutôt pris ça pour une bénédiction. Durant ma grossesse, je ne me projetais pas sur mon retour sur le terrain. Je me demandais comment mon corps allait réagir. Finalement, quand j'ai tenu mon fils dans mes bras, je me suis plutôt dit : 'Je ne veux rien savoir, je veux passer chaque minute de ma vie avec lui.'"

Le sélectionneur

Face à Ives Serneels se présentera Thorsteinn Halldórsson (54 ans). Cela fait 16 mois que l’ancien joueur aux 160 apparitions en D1 islandaise est aux commandes de la sélection féminine. Avant de faire ses premières armes comme coach d’une équipe dames en 2014, à Breidablik (où a joué, ces derniers mois, la Belge Alexandra Soree), il a aussi entraîné des hommes. Son succès avec Breidablik (trois titres nationaux et un huitième de finale en Women’s Champions League) lui permet d’avoir une certaine assurance et une légitimité pour imposer son style de jeu.

La star islandaise

En onze ans, les deux nations ne se sont affrontées que trois fois : une victoire chacune et un partage lors du tout premier affrontement le 21 septembre 2011. Serneels n’était en place que depuis quelques mois. Ce jour-là, Sara Björk Gunnarsdóttir était sur la pelouse. Aujourd’hui, à 32 ans, la toute jeune maman de Ragnar est capitaine de sa sélection. Elle croisera sur sa route à Manchester City Wullaert avec qui elle a joué à Wolfburg de 2016 à 2018 et Janice Cayman. Avec celle-ci, elle a remporté la Ligue des champions avec Lyon il y a encore quelques semaines. Elle a toutefois passé la deuxième partie de saison surtout en salle de musculation pour retrouver son physique d’avant-grossesse et son rythme d’internationale. Elle rejoindra la Juventus la saison prochaine. En plus d’être la capitaine, c’est aussi la star de son équipe, l’une des joueuses les plus expérimentées du pays, la leader qui doit replacer l’Islande sur la carte européenne.

Nathalie Dumont, envoyée spéciale en Angleterre