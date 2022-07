Le point de l’espoir pour les Flames face à l’Islande ?

Devant Roberto Martinez, la Belgique a entamé l’Euro avec un partage, un point qui pourrait peut-être faire la différence au décompte final dans ce groupe même si la mission quarts de finale sera encore plus difficile.

Les Red Flames pourront toutefois se dire et se réconforter en disant qu’elles ont fait mieux qu’il y a cinq ans même si le point obtenu en deuxième période reste un très bon résultat au vu de la physionomie du match.

La vaseline d’Evrard

Et ce point, s'il reste un bon résultat, c'est peut-être grâce à la superstition liée à la vaseline. Avant le match, Davina Vanmechelen a en effet posé de la vaseline sur les montants de Nicky Evrard. "En fait, ça vient du match contre le Kosovo, j'avais oublié de le faire et j'avais demandé à Davinia de le faire. On avait gagné et j'avais arrêté deux penalties. Je lui ai alors demandé de toujours le faire désormais", sourit Evrard, la Flame du match qui a stoppé le penalty à la 39e après intervention du VAR et qui a repoussé plusieurs assauts islandais.

Un début conquérant

Alors que l’Islande a gagné clairement le match en tribunes, sur le terrain, le message délivré par le staff depuis des semaines était bel et bien passé dans le clan noir-jaune-rouge : il ne fallait pas louper le début de match et y mettre de l’intensité. Et on a alors vu des Flames sans complexe, se présentant même conquérantes à l’Académy Stadium de Manchester City, un "petit" stade. Mais cette impression, elle a vite disparu au fil des minutes quand l’Islande a repris le dessus. À l’image d’une Jonsdottir qui a grandi au fil de la rencontre et qui a posé des soucis à Vangheluwe et Philtjens. Heureusement, le visage conquérant est revenu en deuxième période avec une Tessa Wullaert plus impliquée dans la construction.

Des offensives par moments perdues

Dans un 4-2-3-1 inédit, la Belgique a en effet galéré offensivement avec pourtant ses armes les plus dangereuses : Wullaert, Cayman, De Caigny et Dhont.

Elles ont souvent semblé perdues sur le terrain ou alors toujours en retard sur le ballon… ce que l’on n’a plus vu en seconde période. La capitaine étant plus une joueuse de ballon, son apport étant quasi nul en première période, elle s’est montrée bien plus à son affaire au retour des vestiaires grâce à ses passes. C’est d’ailleurs elle qui lance Elena Dhont dans le rectangle, laquelle se fait charger pour offrir un penalty à Justine Vanhaervermaet.