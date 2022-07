Suivre les Red Flames pendant l’Euro ? “Cela revient à 2000 euros pour 15 jours”

Si sur le terrain, il n’y a pas eu de vainqueur entre l’Islande et la Belgique, les supporters nordiques ont clairement gagné en tribunes. Venus par milliers (on annonçait 4 000 spectateurs), ils ont mis l’ambiance dans le stade avec leurs chants traditionnels et leur célèbre clapping.

Le côté noir-jaune-rouge était un peu moins fourni mais tout aussi chaud. Aux côtés des familles et proches des joueuses, on retrouvait dans la tribune des internationales non retenues ou blessées (Daniels, Iliano, Janssens) mais aussi des supporters qui se prêtaient au jeu des tenues colorées, couverts d’un chapeau noir-jaune-rouge et qui ont fait tout de même un peu de bruit.

"C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de rassemblement et d'arrivée tous ensemble comme les Islandais ont fait et comme on peut le voir avec les Diables", se désolaient Renaud et Céline, deux supporters belges venus de Bousval. "Mais théoriquement, il devrait y en avoir un jeudi contre la France."

Ce soutien en masse sera alors fort appréciable pour les Belges face aux grandes voisines. Céline et Renaud vont, eux, les accompagner jusqu'à la fin. "En 2017, j'avais déjà été aux Pays-Bas les soutenir. Je les avais aussi suivies dans des matchs de qualifications en Roumanie et en Croatie", précise Renaud, aussi grand supporter des Diables. "Au total, on est un petit groupe à se rassembler pour chaque match."

En Angleterre, le couple brabançon ne compte pas juste attendre les matchs et compte bien mêler l'utile à l'agréable. "Au total, pour les trois matchs, l'avion et tout notre road trip, cela revient à 2 000 € pour quinze jours."

Pour ces trentenaires, passer des Diables aux Flames n'est pas une corvée alors que les détracteurs s'en donnent à cœur joie. "C'est un peu comme dans les années 1980-1990, souligne Renaud. En fait, on a plus de contacts possibles avec les joueuses (NdlR : les Flames ont pris le temps, comme d'habitude, de faire des selfies avec les supporters). Cela donne quelque chose de plus pour nous. Même jouer dans des petits stades, je trouve que ça donne mieux que dans un grand."