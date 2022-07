A deux jours du match contre la France, Janice Cayman ne s'est pas entrainée avec le groupe

Plus capée des Red Flames, Janice Cayman était absente de l'entrainement ce mardi matin à Wigan.

L'Anversoise est restée à l'hôtel pour suivre un programme individuel.

Deux jours après le partage contre l'Islande et à deux jours du duel important contre les Françaises, doit-on s'en inquiéter? A première vue, il s'agirait simplement d'une mesure de précaution et d'un état fatigue un peu plus prononcé selon les informations officielles.

Lyonnaise en club, Janice Cayman retrouvera sur la pelouse de Rotherham jeudi plusieurs équipières.