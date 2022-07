Serena Williams, Andres Iniesta et le PSG: qui est Grace Geyoro, la nouvelle star des Bleues ?

Elle a failli déclarer forfait pour l’Euro

Victime d’une blessure lors d’un contact à l’entraînement avec Wendy Renard, la joueuse du PSG quitte le terrain en boitant et en larmes une semaine avant l’annonce de la liste définitive pour l’Euro. Une désillusion que la Française aurait eue du mal à avaler. Plus de peur que de mal, elle est finalement présente et de quelle manière, l’Italie a pu le constater.

Un triplé historique

Du jamais-vu : personne avant la milieu de terrain de 25 ans n’avait inscrit un triplé en une mi-temps. Individuellement comme collectivement, Geyoro est entré dans l’histoire puisque aucune équipe n’avait marqué cinq fois en 45 minutes.

Sa maman détestait le football …

Originaire du Congo, Grace Geyoro y vit l’espace de deux petites années avant de rallier la France et la ville d’Orléans à un peu moins de deux heures au sud de Paris. C’est grâce à son frère aîné qu’elle se met au ballon. Pourtant, sa mère, qui déteste le football, est restée longtemps réticente comme elle l’explique au quotidien Elle en 2019 : « Ma mère détestait le foot au début ! Maintenant, elle ne regarde plus que ça. Après les matchs, on s'appelle, elle me donne des conseils, on débriefe. » Elle débute finalement le football à Orléans à 7 ans et à Saint-Jean-de-Braye où elle évolue d’abord avec les garçons.

… mais l’inspire comme Serena

Femme de valeurs, elle expliquait au magazine Onze mondial avoir une source d’inspiration particulière : « La femme inspirante qui me vient tout de suite à l’esprit, c’est ma mère. C’est une femme qui a élevé ses enfants, qui s’est toujours battue dans la vie. Ma maman m’inspire énormément. » La native de Kolwezi voue aussi une admiration pour l’image de femme forte que représente Serena Williams. Et tout le travail qu’elle a accompli durant sa carrière.

Un produit du PSG

A 13 ans, la jeune adolescente intègre le prestigieux centre de formation de Clairefontaine avant de rejoindre le Paris-Saint-Germain deux ans plus tard. C’est donc quasiment un pur produit du club parisien ou elle évolue toujours actuellement. La joueuse d’1m68 pour 61 kilos gratte au début de sa carrière quelques minutes par-ci par-là avant d’émerger et de devenir une titulaire à part-entière. Elle y est désormais capitaine avec en prime un titre de championne de France en 2021, synonyme d’exploit vu l’hégémonie lyonnaise sur le football féminin.

La maternité

Toujours à Onze Mondial, Grace Geyoro a exprimé mettre un point d’orgue à dégager une image positive et rester un exemple pour les jeunes. Elle a aussi évoqué son rêve d’avoir des enfants, ce qui aurait un impact sur sa carrière : « Aujourd’hui, on est des footballeuses mais on est des femmes avant tout. J’ai envie d'être mère, d'être maman à un moment donné. C'est un de mes rêves. À un moment de ma carrière, il est possible que je prenne une décision en fonction de ce rêve.

Fan d’Iniesta et de Ronaldo

Milieu polyvalente, la Française préfère évoluer en relayeuse où ses qualités de puissance et de vision du jeu s’exprime au mieux. Un poste qui la rapproche d’Andres Iniesta dont elle est fan. Mais Geyoro apprécie également un certain Cristiano Ronaldo comme elle l’expliquait en 2019 : « Je l'aime beaucoup. Ce sont des joueurs comme ça qui peuvent donner l’exemple aux jeunes. Trop de jeunes ont l'impression que tu peux être footballeur en claquant des doigts alors que non, il faut travailler ! » Chez les filles, Camille Abily, Shirley Cruz et Amandine Henry obtiennent les faveurs de la Française.

Gagner, elle connaît

Elle sait comment gagner un Euro puisqu’elle l’a déjà fait avec les u19 en Azerbaïdjan (2016) en compagnie entre autres de Delphine Cascarino et Marie-Antoinette Katoto. La milieu a aussi gagné le mondial u17 (2012). En club, le championnat de France (2021) et la coupe de France (2018 et 2022) sont venus s’ajouter à son palmarès. A noter aussi deux places dans l’équipe type du championnat (2021 et 2022) et le prix du plus beau but en d1 française (2021). Une certaine expérience qui peut donc aider une équipe féminine française à enfin gagner un titre majeur.