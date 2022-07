Lisa Lichtfus évoque le sponsoring chez les Red Flames: "Les chaussures ? Je dois les acheter moi-même"

Ce dimanche, si vous avez été attentifs aux Flames dans leur match contre l’Islande, vous aurez certainement remarqué que certaines joueuses ont commencé l’Euro avec de nouvelles chaussures, histoire de marquer le coup pour un événement que la plupart découvrent.

Un nouvel outil de travail qui n’a pas forcément réussi à la Belgique, qui a partagé l’enjeu. Customisée généralement en fonction de la joueuse, la paire fait évidemment partie des accessoires indispensables pour prester à son meilleur niveau sur les pelouses anglaises, mais cela a aussi un coût si elles veulent disposer de la meilleure qualité. Ce critère financier, c’est toutefois quelque chose dont ne doivent plus se préoccuper bon nombre de joueuses.

De plus en plus de Flames équipées

Dans un univers de plus en plus professionnel, les marques d’équipementiers sportifs bien connues sont en effet présentes dans le groupe d’Ives Serneels. Mais, contrairement aux Diables rouges, toutes ne sont pas sur un pied d’égalité.

Évidemment, les cadres que sont Tessa Wullaert, Janice Cayman, Tine De Caigny, Julie Biesmans, Justine Vanhaevermaet reçoivent régulièrement ce genre de colis dans la saison et ne doivent plus se soucier d’arpenter les rayons des magasins de sport pour en trouver de bonne qualité. Mais de plus en plus de jeunes Flames rentrent dans ces galaxies sponsorisées.

À l’image de la jeune Feli Delacauw, qui s’est d’ailleurs fendue d’un message de remerciement sur les réseaux sociaux juste avant le décollage pour Manchester et ensuite Wigan pour le précieux colis arrivé à la maison.

Pour certaines : au moins 400 €/an

Ces joueuses suivies par les plus grandes marques se placent alors dans le sillage des Diables rouges, pour qui ce genre de détails contractuels font d’ailleurs partie de la carrière de footballeur dès l’adolescence. Un espoir dans un club pro peut d’ailleurs recevoir très tôt l’occasion de s’habiller gratuitement pendant quelques années, et ce même s’il ne perce pas en D1A par la suite.

À côté de ces Flames sponsorisées, d'autres n'ont pas cette chance et doivent donc passer à la caisse pour s'équiper et disposer de crampons pour pratiquer ce qui n'est pas encore totalement leur métier. "Et pour avoir une bonne paire, ça peut coûter cher", rigole l'Anderlechtoise Charlotte Tison, qui a donc pris l'habitude d'aller se fournir comme vous et moi dans les magasins. "Pour celles qui ont un contrat de sponsoring, cela peut aller jusqu'à cinq-six chaussures reçues sur l'ensemble de la saison."

Capitaine d'Anderlecht et internationale depuis neuf ans, Laura De Neve fait, elle, aussi partie du contingent devant faire ses courses dans les magasins de sports. Pourtant, vu son statut de titulaire indiscutable chez les Flames et de figure emblématique chez les quintuples championnes de Belgique, on s'attendait à ce que la gauchère puisse bénéficier de contrats de sponsoring. Mais donc, avant chaque début de saison, c'est le même rituel pour avoir les meilleures godasses au pied. "Mais ça va, avec une paire, je peux tenir toute la saison", sourit la défenseuse de 27 ans. "En général, une joueuse doit les renouveler au moins deux fois. Mais pour avoir une bonne paire, il faut compter au moins 200 €. Faites le calcul par an (rires)."

Un choix personnel

Évidemment, nous ne parlons ici que de l’équipement foot et pas des extras pour lesquels les stars des Flames peuvent conclure des contrats, comme Tessa Wullaert qui porte fièrement, en dehors des terrains, des baskets aux couleurs nationales.

Au rayon matériel indispensable, les gardiennes doivent être un peu plus fournies. En plus des crampons, elles doivent aussi disposer de gants de qualité. Là encore, les sponsors peuvent intervenir. Ou pas. "Je suis sponsorisée pour les gants et je peux d'ailleurs choisir la gamme", souffle Lisa Lichtfus, la 3e keeper belge. "Mais pas pour les chaussures. Je dois les acheter moi-même et, comme le prix peut vite grimper, j'attends les bonnes affaires. Heureusement, on s'entraîne sur synthétique, ça s'abîme moins vite (rires)."

Employées au RSCA, même si elles ont une occupation à côté, Laura De Neve et Charlotte Tison ne semblent pas s'être mises à la recherche de contrats de sponsoring de ce type pour en profiter. "Évidemment, ça pourrait nous arriver si on avait un manager, mais en Belgique est-ce qu'un manager est vraiment indispensable ? Je ne le crois pas. Cela reste un choix personnel", répond la capitaine d'Anderlecht.