Euro de foot féminin, la Belgique affronte la France : pourquoi les Red Flames ne sont pas (encore) bankables

À quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, ceux qui feront la joie - du moins on l’espère - de millions de supporters des Diables rouges profitent d’un repos bien mérité avant de reprendre les entraînements en vue d’une saison qui s’annonce aussi indécise que palpitante sur bien des tableaux. D’ici quelques semaines, le rouleau compresseur du merchandising se mettra en marche : les verres de bière à l’image de Lukaku, De Bruyne, Hazard et consorts s’échangeront comme des vignettes paninis, des parties de belote endiablées se joueront à l’aide de cartes Courtois et Tielemans, des gadgets en tous genres feront le bonheur des collectionneurs et rempliront le "tiroir à brol" de milliers de familles.

À l’heure actuelle, rien de tout cela. Pas encore de merchandising dans les grandes surfaces. Pas encore d’euphorie, pas de drapeaux accrochés aux balcons et fenêtres. Pas de coups de klaxons pour fêter une victoire non plus : les amateurs de sport préfèrent évoquer les exploits de Van Aert au Tour de France plutôt que parler ballon rond.

Quasiment comme s’il ne passait rien sur la planète football. Pourtant, les Red Flames ont entamé dimanche le deuxième grand tournoi de leur histoire. Ce jeudi, elles joueront un match crucial contre la France lors du deuxième tour de la phase de poule de l’Euro féminin, se jouant en Angleterre.

Dans une indifférence quasi générale : dimanche, seules 105 571 personnes ont regardé le match des Diables contre l’Islande sur la RTBF et 320 714 sur Canvas. À titre de comparaison, le premier match de l’Euro masculin, opposant les Diables à la Russie en 2021 avait attiré 1 792 000 spectateurs en Flandre, et 1 320 000 sur la RTBF. L’an dernier, les cinq plus grosses audiences, selon les chiffres du CIM, correspondaient aux cinq matchs des Diables à l’Euro. Dimanche, celui des Red Flames n’était, côté francophone, que la 14e audience de la journée.

Jeudi, ils seront entre 800 et 1 000 pour supporter les Flames contre la France. Bien loin de l'affluence générée par leurs homologues masculins. "Certains estiment que l'engouement n'est pas énorme, confie Manu Leroy, directeur de communication de l'Union belge de football. Je dirais au contraire qu'il y a un fort engouement. Évidemment, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Si on compare avec les Diables, il n'y a évidemment pas photo. Il faut plutôt comparer d'où l'on vient. Avant, il n'y avait rien. Pas de campagne de promotion de l'équipe féminine, pas de sponsoring. À l'époque, les joueuses devaient jouer avec des maillots hommes pas adaptés à leur morphologie, beaucoup trop grands, et qui leur allaient comme des sacs de patate."

Cinq ans plus tard, des écrans géants ont été installés dans quelques endroits du pays. Et une fan zone érigée à Leuven. Des maillots spécifiques - le noir est envié par beaucoup de supporters de l'équipe masculine - sont désormais designés pour les filles. "Et les médias s'intéressent davantage au foot féminin, se réjouit Manu Leroy. La RTBF diffuse tous les matchs des Flames. Et son dispositif pour couvrir l'Euro est similaire à celui en place pour les hommes. Sur place, on a entre 800 et 1 000 supporters présents. Cela démontre l'engouement croissant pour les Flames."

Selon Manu Leroy, de bons résultats engendreront un intérêt plus grand pour les filles. Faut-il rappeler que l'engouement actuel pour les Diables était loin d'être aussi grand lorsqu'ils faisaient péniblement match nul au Luxembourg en 2008 ou au Kazakhstan en 2007. "Un quart de finale à l'Euro féminin, ou pourquoi pas une demi-finale, apporterait un beau coup de projecteur sur l'équipe. Pour le hockey, il a fallu attendre qu'ils soient en finale olympique pour qu'ils connaissent l'engouement du public. Cela peut aller très vite mais il faut des résultats pour cela. Mais on voit déjà une évolution : lors de certains matchs à domicile, on atteignait les 10 000 supporters des Flames."

Les résultats qui mettront en marche l'engrenage d'un cercle vertueux. De meilleurs résultats entraîneront plus de visibilité dans les médias, plus de sponsoring et plus d'argent pour professionnaliser le foot féminin. "Rome ne s'est pas construite en un jour. On ne peut pas du jour au lendemain créer une euphorie autour de l'équipe féminine. Mais, à la Fédération, on y travaille. S'il est facile pour les supporters de citer 11 Diables, ce n'est pas le cas des Flames."

L'Union belge, qui a déjà enregistré une hausse des affiliations dans le foot féminin ces dernières années, espère ressentir un effet Euro en septembre. "Pourquoi pas avec une nouvelle hausse de 15-20 %. On se débarrasse petit à petit de l'image d'un sport réservé aux hommes. On vient de très loin mais, avec 50 000 affiliées, on talonne le hockey qui est un sport en plein essor. Il y a énormément de potentiel. Des filles comme Tessa Wullaert ou Justine Vanhaevermaet agissent en porte-drapeaux et permettent de populariser le foot féminin et de le professionnaliser."

Avec, pourquoi pas, un engouement tel que ce seront les visages des Flames qui orneront les verres de bières et jeux de cartes.