Euro féminin de foot: l’équité salariale entre joueurs et joueuses, "un objectif à terme"

En Belgique, on en est encore est loin. "La fédération y est favorable , confie Manu Leroy. Mais ce n'est pas encore possible. Le modèle économique des Diables n'est pas celui des Flames. D'un côté on a des stars mondiales qui génèrent énormément de recettes et, de l'autre, une équipe qui commence à se professionaliser. Mais ça va suivre si on continue - et on le fera - à investir dans le foot féminin. À terme, la visibilité apportera plus de recettes de sponsoring et permettra de réduire l'écart salarial."

En attendant, l'Union belge mise sur l'Equal Treatment. "On traite les Flames comme les Diables. À l'Euro, elles sont accompagnées par un staff de trente personnes composé de nutritionnistes, de cuistots, d'analystes vidéo... pour maximiser leurs chances de réussite."