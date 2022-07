Euro féminin de foot : quid des sponsors des Red Flames ? Cette entreprise ne sponsorise que les dames, pas les Diables

Àchoisir entre les Diables et les Red Flames, de nombreux sponsors opteraient pour l'équipe masculine pour maximiser leur retour sur investissement. L'agence de voyages Connections a décidé de faire le pari inverse en devenant, il y a quelques mois déjà, le premier sponsor exclusif des Red Flames. "La Fédération est extrêmement visionnaire et mise à fond sur le foot féminin" , commente Frank Bosteels, porte-parole de Connections qui souligne, sans hypocrisie, que le budget sponsoring des Flames est plus abordable que celui des Diables. "Il y a une belle opportunité sportive à saisir, pour faire des Flames une nation qui compte dans le monde du foot féminin. Nous croyons réellement en elles."

Pour Connections, c'est aussi l'occasion de s'associer à la démarche d'émancipation du foot féminin. "C'est une démarche que nous voulons soutenir. Et nous voulons apporter notre pierre à l'édifice. Montrer que le foot n'est pas uniquement réservé aux hommes."

L'image des Red Flames joue aussi pour beaucoup. "Le foot est avant tout une fête populaire mais ce côté a un peu disparu chez les hommes. C'est devenu beaucoup plus élitiste. Et la Coupe du monde au Qatar, qui ne sera accessible qu'aux plus fortunés, en est l'exemple parfait. Chez les femmes, l'ambiance est encore bon enfant, familiale. Elles sont très accessibles et n'hésitent pas à discuter avec les supporters après les matchs. C'est une image positive dans laquelle nous nous reconnaissons. Et nous voulions participer à l'essor du football féminin en Belgique. Notre CEO, Ronny Bayens, a d'ailleurs investi de son temps pour créer une fanfare lors des matchs des Red Flames. Elle est présente en Angleterre. C'est la preuve que c'est un projet qui lui tient vraiment à cœur."