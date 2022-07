Janice Cayman préface la rencontre face aux favorites: “J’ai filé des informations au staff sur la France”

Après avoir passé l'entraînement seule à l'hôtel mardi, Janice Cayman était bien de retour dans le groupe pour la dernière préparation au New York Stadium de Rotherham. De quoi peut-être éliminer toute interrogation. "Je suis en tout cas là pour jouer, je veux être sur le terrain ", a-t-elle affirmé.

D'autant que pour elle, cet affrontement contre les Bleues sera un peu particulier avec cinq équipières (Renard, Mbock, Bacha, Cascarino et Mallard). " C'est vrai que ce sera spécial", sourit l'Anversoise de 33 ans. "Mais elles ne m'ont pas charriée après leur 5-1. Je n'ai pas vraiment eu de contact avec elles, je préfère me concentrer sur la Belgique. Ce sera toutefois particulier parce qu'en face, ce sont les favorites."

Si, ce jeudi, elle sera avant tout Belge, elle ne peut toutefois pas s'empêcher d'avoir de l'admiration pour ses équipières en club. "Si je dois en épingler une, ce serait Wendie Renard car elle incarne tout le professionnalisme qu'on doit avoir pour jouer au plus haut niveau. En règle générale, il faut constater que la France est bien plus avancée que nous pour le foot féminin. Ce serait bien si on pouvait s'en inspirer."

De "couteau-belge", surnom donné à Janice à Lyon, elle passera à l'"espion belge". D'ailleurs, sa connaissance du championnat français, dont sont issues pas mal de Bleues, a été utile. "C'est vrai qu'avec Lenie Onzia, on s'est assise et j'ai transmis tout ce que je savais sur les joueuses et le staff afin de m'assurer que cela correspond bien à leurs analyses. Joueuse par joueuse, ce que je pense sont les forces et les faiblesses de la France."

À quelques heures de ce deuxième match de l’Euro, la tension commençait à monter dans le clan noir-jaune-rouge. Et pour cause, la Belgique sait que pour rêver continuer l’aventure Outre-Manche, il faudra peut-être réaliser un exploit à Rotherham même si une défaite n’éliminerait pas les Flames de la compétition.

"Il faudra être bien organisées, on sait que la France aura le ballon et dans ce cas-là, à chaque occasion, il faudra se montrer efficaces. Chaque occasion doit devenir un but si on veut espérer un bon résultat. Pour nous, un partage serait un bon résultat mais si défaite il doit y avoir alors espérons avec le moins de buts possible. En tout cas, moi, j’espère marquer dans ce stade comme je l’avais fait en 2016 contre l’Angleterre (NdlR : 1-1, le 8 avril en qualification pour l’Euro 2017)."

Surtout, depuis le 5-1 contre l'Italie, les Belges savent que la force de frappe française ne va pas attendre avant de s'illustrer. "Lorsque nous avons vu le score dans le bus après notre match contre l'Islande, nous avons été impressionnées par le fait qu'il était déjà de 5-0 à la mi-temps, c'est clair."

"Si on ne perd pas, ce sera un résultat fantastique"

Tandis qu'on l'a senti un peu énervé au début du dernier entraînement des Flames avant ce deuxième match de l'Euro contre la France, Ives Serneels ne se fait pas trop d'illusions alors que se dresse en face l'un des favoris de la compétition. "Évidemment, j'aimerais embêter la France plus souvent mais si on ne perd pas, ce sera un résultat fantastique", affirme le sélectionneur. "Comme contre l'Islande, nous devons bien commencer le match et essayer de faire quelque chose avec le ballon même si, clairement, on sait qu'on ne l'aura pas trop souvent." Concernant l'équipe alignée, si des doutes avaient été émis, il pourrait faire confiance au même onze. "Il y a une chance que ça arrive, oui. À l'entraînement, on a travaillé l'intensité mais en tenant compte aussi de l'importance de la fraîcheur et de la récupération. Ces deux données détermineront d'éventuels changements. " En face par contre, ce sera une équipe bien plus forte à la portée de Corinne Diacre mais les affronter ne lui fait pas peur. "Ce n'est pas le bon mot. C'est avant tout un grand moment pour notre équipe de les jouer et de voir ce qu'on peut faire contre elles. Nous devons évidemment les respecter car c'est une grande équipe mais jeudi, ce sera du 11 contre 11. Même avant leur victoire contre l'Islande, j'avais déjà une idée à 90 % de la tactique à adapter contre les Bleues."