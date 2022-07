Le rouleau compresseur français attend les Red Flames

Après sa performance de dimanche contre l’Italie et les cinq buts inscrits en une mi-temps, la France a bien confirmé son statut de grand favori de l’Euro comme l’Angleterre ou encore l’Allemagne qui ont validé leurs tickets pour le deuxième tour. Comme ces deux grosses nations européennes, les Bleues peuvent assurer leur qualification pour les quarts de finale dès ce jeudi face à la Belgique. Et ensuite espérer continuer leur bonhomme de chemin pour enfin inscrire leur nom au palmarès d’une grande compétition.

Passage en revue de ce qui fait la France aujourd’hui.

La sélectionneure

S'il y a bien une personnalité marquante chez les Bleues, c'est la commandante en chef : Corinne Diacre. Âgée de 47 ans, celle qui a fait toute sa carrière à Soyaux a la particularité d'avoir coaché une équipe masculine professionnelle (Clermont) avant de filer, en 2017, chez les Bleues où son management est régulièrement remis en question. Caractère bien affirmé, peu encline à se lâcher en conférence de presse, elle n'hésite pas à prendre des décisions fortes : retirer le brassard de capitaine à Wendie Renard, ne pas reprendre Amandine Henry, laisser Griedje Mbock (troisième joueuse la plus capée de l'équipe de France actuelle derrière Renard et Diani) sur le banc au profit de Tounkara (30 sélections de moins) dimanche contre l'Italie pour ne citer que des exemples bien connus ou tout récents. Alors que ses choix soulèvent régulièrement des polémiques, elle sait aussi qu'elle est en fin de contrat au terme de ce championnat d'Europe, le deuxième grand tournoi auquel elle participe en tant que sélectionneure. Mais malgré tout ça, elle peut toujours compter sur le soutien de sa hiérarchie et pourrait donc continuer à poursuivre sa mission alors que les Bleues sont déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2023. "Elle mérite la confiance de la fédération", avait déclaré le président de la FFF Noël Le Graet, précisant que rien n'avait encore été conclu concernant la suite de la collaboration.

Confiance mais moins d’expérience

Si les décisions de la sélectionneuse sont régulièrement épinglées, il n’en reste pas moins que les Bleues sont arrivées en Angleterre avec le plein de confiance. Elles sont sur une série de 15 victoires de rang et l’entrée en lice contre l’Italie, considéré comme l’autre favori du groupe D, confirme la confiance qui règne dans les rangs. À côté de cette belle statistique, le groupe de Corinne Diacre en a pourtant une autre qui pourrait la désavantager une fois arrivée face aux gros favoris : le "manque" d’expérience. Sans Henry ou encore Le Sommer, la moyenne de sélections pour le groupe qui campe à Ashby-de-La-Zouch, dans le nord-ouest du comté de Leicester, est beaucoup plus basse qu’il y a trois ans (34). C’est sur papier moins expérimenté qu’à la Coupe du monde.

Katoto, comme Mbappé

Mettre en avant la star de l'équipe quand on sait que chaque ligne est composée de joueuses évoluant dans les plus grands clubs en Europe et en D1 Arkema est pour le moins hasardeux. Mais s'il y en a une qui a fait parler d'elle récemment c'est Marie-Antoinette Katoto. La Parisienne de 23 ans a resigné au PSG et est devenue l'icône du club parisien comme Kylian Mbappé l'est dans l'équipe masculine. Sa revalorisation de contrat dans la capitale française a fait grimper la moyenne salariale de l'équipe de France. L'Équipe indiquait fin juin que sa rémunération mensuelle était désormais de l'ordre de 50000€, ce qui en fait l'une des joueuses les mieux payées au monde, si pas plus. Mais cette particularité financière correspond toutefois à son apport en équipe de France. Ces 32 derniers matchs, l'attaquante a planté 25 buts. Ce qui fait d'elle la meilleure artilleuse d'Outre-Quiévrain depuis trois ans. Dans ce classement, elle devance de très loin Le Sommer (10, mais non reprise pour l'Euro) et Renard (9). Son côté décisif fait d'elle aussi l'une des joueuses les plus utilisées par Corinne Diacre depuis le dernier grand tournoi. Derrière la gardienne Peyraud-Magnin et Tounkara, c'est celle qui comptabilise le plus de temps de jeu. Pas mal à seulement 23 ans.

Stade : avantage France

Ce mercredi en fin d’après-midi, les Flames se sont entraînées sur le terrain de Rotherham. Une opportunité dont les Françaises n’ont pas profité, puisqu’elles jouent leurs trois matchs au New York Stadium, un stade de Championship avec ses 10 000 sièges rouges. Un avantage supplémentaire ?