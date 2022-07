"On a montré ce dont on est capable", "Il faudra jouer pour la gagne contre l'Italie": les réactions des Red Flames après le match face à la France

Biesmans :

"On est déçu d'avoir perdu, mais on peut être content de notre prestation. Je pense qu'on a montré ce dont on est capable. La France a presque dit que ça allait être facile, mais on s'est bien battu et on a montré le contraire. On a fini avec une équipe très jeune, mais on a toujours dit qu'on avait besoin de tout le monde. On a toujours une chance d'aller au tour suivant, c'est donc positif."

Cayman :

"C'est dommage, car on fait vraiment un bon match. Nous pouvons être fières, même si on n'a aucun point. Il y avait peut-être moyen d'aller chercher plus. On savait qu'elles étaient plus fortes, mais on a montré un beau visage. Ça fait du bien de marquer, mais c'est dommage, car ce n'est pas assez. Ce sont des matchs comme ça qu'on veut jouer, ça fait du bien. Il faudra jouer pour la gagne contre l'Italie, il faudra faire ce qu'il faut."

Serneels :

"D'un côté c'est un match référence, mais d'un autre, on est un peu déçu du résultat. Je pense que tous ceux qui ont regardé le match ont vu qu'on a très bien joué contre une des meilleures équipes du monde. Dans ce genre de match, le ballon peut tomber d'un côté comme de l'autre, aujourd'hui c'est tombé du côté de la France."

Wullaert :

"Je nous mettrais un 8 ou un 9 sur 10 pour le match d'aujourd'hui, même si on repart avec zéro point. On savait que ce serait un match difficile, mais on a tout donné. Elles étaient dangereuses sur les flancs, surtout au début, mais on a été très compact défensivement. On peut être fier de notre prestation vu leurs qualités. Si on joue comme ça contre l'Italie, on peut espérer la victoire. On a eu des petites occasions, on a même marqué un but, même si c'est dommage de prendre le 2-1 juste après. J'espère que ceux qui nous critiquaient ont vu le match aujourd'hui."