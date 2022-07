Renaud, supporter inconditionnel des Red Flames: "Elles sont plus accessibles que les Diables"

Renaud était présent lors du match d'ouverture contre l'Islande, et le sera encore ce jeudi soir, à Rotherham, contre la France. "Je découvre l'Angleterre grâce aux Flames, savoure-t-il. Pour moi c'est assez important de les suivre car je considère qu'elles méritent autant de soutien que les Diables. Peut-être même plus avec le peu de moyens dont elles disposent."

À la différence des Diables, les Flames seraient plus accessibles pour les supporters. Après chaque match, gagné ou perdu, ces derniers peuvent échanger ou faire des selfies avec les joueuses, chose très rare avec leurs homologues masculins. "La grosse différence, c'est effectivement le contact et le respect que les joueuses peuvent avoir envers les supporters, confie-t-il. Après le match contre l'Islande, nous avons eu le droit à faire des selfies et dialoguer avec alors qu'avec les Diables c'est totalement impossible."

Pourtant, l'Euro des Flames est loin de susciter le même enthousiasme en Belgique qu'un Euro masculin. "C'est effectivement moins fort malgré plus ou moins 500 supporters des Flames sur place. Après je pense que l'Union belge n'a peut-être pas fait le nécessaire pour promouvoir la compétition. Du moins pas autant que ce qui a été fait côté islandais. La seule chose que nous avions était une fanfare qui faisait surtout penser à une kermesse aux moules. Et qui jouait pendant l'hymne national, ce qui pour moi est un manque de respect."

Pour Renaud, l'avenir des Flames peut être grand. "Finalement, ça reste aussi une fête du foot. Et je pense que, d'ici 10 ans, nous allons arriver à un équivalent des hommes."