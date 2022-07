Seule au monde: l'immense raté de Wendie Renard face aux Red Flames

Ce jeudi, les Red Flames se sont bien défendues face à la France. Combatives, elles n'ont perdu que 2-1 contre des Bleues favorites de l'Euro féminin. Si ce score est assez flatteur, les joueuses belges peuvent également remercier Wendie Renard. À la 89e minute, les joueuses de Corinne Diacre obtiennent un penalty.

En capitaine autoritaire, Wendie Renard s'élance pour tirer le penalty. Pour la deuxième fois après l'Islande, Nicky Evrard parvient à stopper la tentative de la Lyonnaise. Mais pas suffisamment et le cuire revient dans les pieds de la défenseuse qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Mais entre précipitation et pression adverse, Wendie Renard a placé son envoi alors que le but était vide. Un raté monumental qui a fait le tour de la toile. Mais qui restera sans conséquence car la France est tout de même qualifiée pour les quarts de finale. De son côté, la Belgique tentera d'assurer son billet face aux Italiennes qui avaient perdu 5-1 contre ces mêmes Françaises.