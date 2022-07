Accueil Sports Football Red Flames Roberto Martinez à fond derrière les Flames: "On a besoin qu’elles se qualifient" Directeur technique de la RBFA, Roberto Martinez est actuellement en Angleterre pour suivre le parcours des Red Flames. Nathalie Dumont ©BELGA

Depuis le début de l’Euro, Roberto Martinez est attentif aux prestations des Red Flames. En plus d’avoir pointé le bout de son nez durant des entraînements, il a aussi assisté aux deux matchs à Manchester City et à Rotherham et ce lundi, il sera aussi présent à l’Academy Stadium pour le dernier match de la...