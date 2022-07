Red Flames: Vangheluwe et Vanmechelen absentes de l'entraînement

Plus de 24 heures après la qualification des Red Flames pour l'Euro, c'était le retour aux entraînements à Christopher Park de Wigan ce mercredi en fin de matinée.Jody Vangheluwe et Davinia Vanmechelen étaient absentes de l'entraînement collectif et sont restées à l'hôtel.

Après le match contre l'Italie, Ives Serneels avait confié que Vangheluwe avait ressenti des douleurs au genou. Pour rappel, elle sort d'une grosse blessure au genou qui l'avait mis sur la touche toute la première partie de 2022.

Absente lundi contre l'Italie suite à une blessure à la cuisse, Laura De Neve avait un gros bandage à la cuisse pour cette séance.