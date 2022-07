Julie Biesmans effondrée après l'élimination des Red Flames: "Oui, il y a des larmes ce soir"

Loin d'être favorites face à la Suède, et dominée pendant l'ensemble du match, les Red Flames vivent mal leur élimination. Et on peut les comprendre: elles n'ont craqué qu'au bout des arrêts de jeu, alors qu'elles pensaient tenir les prolongations. "Tout le monde est déçu, on prend un but très bête au bout d'un match difficile", expliquait Julie Biesmans après la rencontre.



"Si elles ne marquent pas, tout peut ensuite se passer en prolongations. On peut être fières de ce qu'on a fait. Tout le monde est déçu mais si on regarde le tournoi qu'on fait, on peut être fières de ce qu'on a montré." Après ces mots, la joueuse craquait quelque peu, rattrapée par l'émotion: "Oui, il y a eu des larmes ce soir, dont les miennes (très émue) mais comme je dis, on peut être fières. Ce n'est pas un début pour le foot féminin car on a déjà beaucoup travaillé dans le passé mais ça peut redonner un boost au foot féminin et aux Red Flames."





Serneels: "Elles n'ont pas eu beaucoup plus d'occasions"

"Ce sont des moments que tu espères ne pas vivre avec ton équipe. Ok, il y a plus de frappes pour les Suédoises mais à part les seconds ballons et les phases arrêtées, elles n'ont pas eu beaucoup plus d'occasions", analysait le sélectionneur, à chaud. "A la fin, la Suède était un peu fatiguée, on pensait jouer les prolongations. On jouait face à une des équipes au physique le plus impressionnant du tournoi mais quand on voit ce que chaque joueuse a donné, chaque supporter et membre du staff peut être fier."

Et de conclure: "Pas maintenant, pas demain mais dans une semaine, il va falloir penser à ce qu'on a réalisé et en tirer les leçons."