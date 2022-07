Euro féminin: la France bat les Pays-Bas 1-0 après prolongation et rejoint l'Allemagne en demies

Le seul but de la partie est tombé sur penalty, convertit par Ève Périsset (102e) qui permet aux Françaises d'éliminer les championnes d'Europe en titre et demi-finalistes de la dernière Coupe du monde, et de retrouver le dernier carré d'une grande compétition pour la première fois depuis les Jeux Olympiques de 2012 (4e).

Après cinq éliminations consécutives en quarts de finale d'un grand tournoi, les Bleues de Corinne Diacre affronteront l'Allemagne en demi-finale mercredi à Milton Keynes, avec deux jours de récupération en moins et une prolongation en plus, les Allemandes s'étant imposées 2-0 contre l'Autriche en 90 minutes, jeudi.

L'autre demi-finale opposera la Suède, tombeuse de la Belgique en quarts de finale, à l'Espagne.