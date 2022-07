Alessia Russo a inscrit un sublime but pour permettre aux Anglaises de filer en finale de l'Euro féminin.

Euro féminin : talonnade et petit pont sur la gardienne, le superbe but de Russo face à la Suède (VIDEO)

Alors que l'Angleterre menait deux buts à rien face à la Suède et prenait une option sur la finale à Wembley, Alessia Russo a définitivement tué tout suspense via un magnifique but.

Dix minutes après sa montée, l'attaquante de Manchester United héritait du ballon dans la surface avant de buter sur la gardienne suédoise. Mais loin de paniquer et dos au goal, elle tente un geste technique plutôt osé, qui portera finalement ses fruits. Après une talonnade brillamment réussie, le cuir passe entre les jambes de la pauvre Hedvig Lindahl.

Les Anglaises l'ont finalement emporté quatre buts à rien et tenteront de remporter l'Euro féminin ce dimanche à Wembley face à l'Allemagne ou la France qui doivent encore disputer leur demi-finale ce mercredi à 21h.