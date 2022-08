Accueil Sports Football Red Flames L'Autre Regard: tournée générale de Guinness à la santé du foot féminin ! L'Autre Regard est signé Miguel Tasso. Miguel Tasso Chroniqueur et spécialiste golf ©AP

Le succès populaire de l’Euro féminin de football laisse songeur les observateurs. Plus de 17 millions de téléspectateurs ont suivi, sur la BBC, la finale de Wembley. Et ils étaient aussi nombreux sur l’ARD, en Allemagne ! C’est digne des plus grandes audiences du foot masculin....