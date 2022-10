Tessa Wullaert: “On va continuer à travailler”

Les têtes étaient évidemment basses et les mines déçues après ce match. Le Mondial, ce sera donc une nouvelle fois à la télé. "Mais la prochaine fois, on espère être là", s'encourage Tessa Wullaert, la capitaine qui aurait pu être l'héroïne du match si elle n'avait pas été légèrement hors jeu à la 72e. "On est évidemment déçues. On est éliminées sur corner en toute fin de match, comme contre la Suède à l'Euro. C'est dommage. Ce n'est pas la première fois. On doit apprendre à mieux défendre dans cette deuxième zone." Un but, décisif pour le Portugal, consécutif à une faute de Tysiak, exclue dans la foulée. "Elle a commis une faute pour l'équipe. À ce moment-là, c'était la bonne décision." Avec cette élimination, le prochain match à enjeux n'arrivera pas avant septembre. "On va continuer à travailler. On fera mieux la prochaine fois. J'espère que l'engouement des fans sera toujours là."