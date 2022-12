Ligue des Champions féminine: Lyon, avec Janice Cayman pendant une demi-heure, s'impose 4-0 face à Zurich

Au classement, les Fenottes sont deuxièmes du groupe C derrière Arsenal, qui a autant de points (7), mais qui compte un match de retard, programmé en soirée contre la Juventus (5 points). Pour les joueuses de Zurich, le bilan européen est plus compliqué. Lanternes rouges, elles en sont à leur quatrième défaite en autant de matches. Dès le premier quart d'heure, Lindsey Horan (14e) a ouvert le score pour l'OL. Ensuite, il a fallu attendre avant que Melvine Malard ne mette tout le monde d'accord avec un doublé (65e, 79e). Dans le temps additionnel, Delphine Cascarino (90+4e) a conclu la rencontre avec un dernier but. (Belga)