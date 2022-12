Tenantes du titre, les Lyonnaises n'avaient besoin que d'un point pour assurer leur place en quarts de finale. Avec 11 points, Lyon termine à la 2e place du groupe C derrière Arsenal qui s'est imposé 1-9 à Zurich. Les Gunners terminent à la première place du groupe C avec 13 points devant Lyon, la Juventus (3e, 9 pts) et Zurich (4e, 0 pt).

Les quarts de finale se joueront en mars 2023. La finale aura lieu le 3 juin 2023 à Eindhoven aux Pays-Bas.

