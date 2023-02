Cette dernière était sortie blessée et était incertaine. La capitaine d’OHL et la joueuse de Sittard la rejoignent à l’infirmerie et elles ne joueront plus ce tournoi et sont même rentrées ce matin en Belgique.

Avec les absences combinées de Kees et De Neve, c’est la charnière centrale titulaire qui doit déclarer forfait. Une énorme tuile pour le staff qui avait déjà dû faire sans Amber Tysiak, elle aussi blessée mais avant même le tournoi.

Ives Serneels devra donc bricoler et l’Anderlechtoise Michelle Colson devrait donc honorer une première cap ce dimanche soir contre la Corée du Sud. Plus que probablement aux côtés de Julie Biesmans.

Mercredi, les Belges joueront l’Angleterre pour boucler ce tournoi anglais.