Ives Serneels reste toutefois serein avant ce match. “C’est un match à jouer devant 27000 spectateurs”, sourit-il.

Il sait toutefois qu’en face, ce sera certainement un autre match que contre l’Italie et la Corée du Sud. “Il faut être réaliste : l’Angleterre va avoir le ballon mais nous avons des qualités individuelles pour aller essayer de créer des occasions. C’est pour moi la façon de les battre. Il faut aussi être prêt à travailler 90 minutes et de jouer aussi en possession et avec confiance. Il faudra être attentif en perte de balle car l'Angleterre va utiliser chacune de nos erreurs."

Après deux victoires de rang dans ce tournoi, le sélectionneur ne veut toutefois pas s’emballer. “Je ne veux pas dire que la mission est réussie car je ne veux pas que les joueuses soient trop relâchées avant ce dernier rendez-vous.”

A 30 ans, Justine Vanhaevermaet n'a jamais autant été importante dans l'effectif de Serneels. La milieu de terrain devrait de nouveau dépanner dans l'axe de la défense. Mais elle est surtout impatiente d'affronter l'Angleterre où elle joue en club, à Reading. "Ce sera une belle partie. Il s'agit de la finale d'un tournoi, c'est quelque chose que tu veux jouer. L'Angleterre est l'une des meilleures nations au monde et a gagné l'Euro. Ce ne sera pas facile. Nous nous sommes entraînées sur le plan tactique afin de préparer certaines choses en espérant que cela pourra leur faire mal." Selon la milieu de terrain, les points forts des RedFlames sont "beaucoup de vitesse devant, de la créativité et une bonne organisation."