Red Flames: la Belgique s'incline 6-1 contre l'Angleterre pour son dernier match de l'Arnold Clark Cup

La Belgique (FIFA 20) a été battue 6 buts à 1 (mi-temps: 2-0). Chloe Kelly avait ouvert la marque pour l'Angleterre dès la 12e minute de jeu. Leah Williamson a doublé la mise pour les Lionesses avant la pause (2-0, 42e).

La reprise avait un air de 'déjà vu' avec un second but pour Chloe Kelly (3-0, 50e). C'est Julie Biesmans, sur un ballon dévié, qui a inscrit contre son camp le 4e but des Anglaises à la 78e minute (4-0). Ce sera 5-0 par Lucy Bronze à la 89e avant qu'Elena Dhont ne sauve l'honneur pour les Belges dans les arrêts de jeu (5-1, 90e+1). L'Angleterre plantera encore un 6e et dernier but par Leah Williamson, son deuxième de la soirée (6-1, 90e+3)

Les championnes d'Europe avaient battu l'Italie 2-1 après avoir dominé la Corée du Sud 4-0.

L'Italie (FIFA 17) a pris la 3e place de ce tournoi de préparation quadrangulaire en écartant la Corée du Sud (FIFA 15) 2 buts à 1. C'est le premier succès des Italiennes alors que les Sud-Coréennes se sont inclinés à 3 reprises, dont 2-1 contre la Belgique et 4-0 donc contre l'Angleterre.