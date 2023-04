Janice Cayman, après l'annonce de son départ de Lyon, cherche un club : “Le projet, le plaisir et le temps de jeu seront importants”

Janice, quand on voit ce qu’il s’est passé en France. Cela pourrait-il arriver ou aurait pu arriver en Belgique ?

”Si vous m’aviez demandé ça il y a dix ans, j’aurai peut-être répondu par l’affirmative. Mais, depuis, l’évolution est quand même bien visible. Il suffit de comparer les encadrements entre les Bleues et leurs trois entraîneurs à l’époque. Et chez nous. je trouve qu’on n’a pas trop à se plaindre. Évidemment, en termes de bonus, c’est différent mais du côté du staff, on est vraiment bien; quelle différence avec la France. Ce qui a aussi été à l’origine de cette révolte, c’était le peu de plaisir qu’elle trouvait. Quand tu n’en prends plus, ça devient difficile. Moi, je ressens toujours ce plaisir quand je reviens.”

Vous avez annoncé quitter Lyon. Y rester n’était pas possible ?

”C’est une décision des deux côtés. Après dix ans, j’ai un peu fait le tour en France. J’ai besoin de voir autre chose, je suis une aventurière.”

Red Flames - Janice Cayman quittera Lyon en fin de saison ©BELGA

Ce ne sera pas en Belgique mais aller où ?

”Il y a déjà eu un peu d’intérêt mais on regarde un peu partout. Je ne m’attarde pas en premier lieu si c’est un championnat professionnel ou pas. L’important sera le projet, le plaisir et le temps de jeu. C’est vrai que l’Angleterre se développe bien mais je laisse un peu venir avant de me décider.”

Depuis 2019, votre palmarès s’est plutôt bien étoffé avec deux Ligues des championnes notamment.

”C’est clair et c’est dommage que ça n’arrivera pas cette saison mais c’est le foot. Voir de plus en plus d’équipes compétitives et d’autres pays comme ça, c’est bon signe. Contre Chelsea en quarts, c’était vraiment serré. D’un côté, être éliminée est le point négatif mais d’un point de vue neutre, voir d’autres pays se montrer via leurs clubs à ce niveau et voir que leurs efforts paient, c’est plutôt positif. Lyon n’a pas baissé de niveau mais les autres pays ont boosté leur compétition féminine.”

Récemment, le journal L’Équipe a publié les salaires des joueurs mais aussi joueuses en France. Par rapport aux 50 000€ par mois de Katoto, où vous situez-vous ?

”Je suis loin (rires). Mais c’est une bonne joueuse aussi.”

Le développement du foot féminin passe par là ?

”L’écart entre la base et les plus hauts salaires ne doit surtout pas être aussi énorme. Ce serait bien que tout le monde voit les salaires augmenter et puis tant mieux si des individualités gagnent beaucoup plus. Je crois que ça va venir. Selon moi, la base va progressivement s’ajuster.”

Dans votre choix de nouveau club, le salaire sera une donnée importante ?

”Ça fait partie des points importants évidemment. Mais je dois avoir le sentiment de pouvoir continuer à m’amuser sur le terrain. Avoir plus de temps de jeu fera aussi partie des priorités.”

Quel est le meilleur souvenir à garder de Lyon ?

”L’année dernière quand nous avons gagné la WCL. Pas la première. À ce moment-là, on était en pleine période Covid, les stades vides… La saison passée, c’était vraiment bien.”

Vous jouez l’Autriche ce vendredi. On vous a vu en défense centrale à l’Arnold Clark Cup. Ce sera à nouveau le cas ?

”Je suis une joueuse avant tout au service de l’équipe. Avant l’Angleterre, je n’avais jamais joué là. C’est différent et j’aime toujours apprendre mais, clairement, je préfère être sur le côté.”

Pourquoi sortir votre biographie (I dit it, écrit par Raf Willems) maintenant alors que vous êtes toujours joueuse ?

”L’idée de l’écrire est venue comme ça avec Raf Willems. Il voulait que les gens sachent ce que j’ai vraiment accompli. En Belgique, on ne le sait peut-être pas beaucoup. C’est intéressant et si ça peut inspirer les jeunes au moment d’imaginer leur carrière…”