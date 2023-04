Les Red Flames affronteront les Pays-Bas en juillet

Et puis, ce sera l'occasion pour la Belgique de prendre sa revanche sur le 1-6 encaissé il y a deux ans en février 2020 par ces mêmes Néerlandaises dont les joueuses évoluent dans les plus grands clubs européens. Ce match avait surtout permis à Amber Tysiak d'éclore en défense centrale. Il s'inscrivait aussi dans la campagne de promotion en vue de la candidature à l'organisation du Mondial 2027 (avec l'Allemagne et les Pays-Bas).

En vue de la Nations League, qui débutera en septembre, cela permettra à Serneels d'affiner ses choix. Les Flames connaitront leurs adversaires en Nations League le 2 mai lors du tirage au sort.