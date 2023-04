Qui en attaque chez les Red Flames ? Qui en défense centrale ? Le projet du Standard ? Ives Serneels préface Autriche – Belgique en trois questions

Pour Ives Serneels, vu les différents forfaits, notamment en défense, ce match sera surtout l’occasion de tester à nouveau des associations et voir à l’œuvre les jeunes.

1. Colson et Brackman pour établir une hiérarchie en défense centrale ?

Avec De Neve, Tysiak et Kees blessées et out pour cette fenêtre internationale, la charnière centrale sera de nouveau remodelée.

Le sélectionneur avait testé Cayman et De Caigny à l’Arnold Clark Cup mais avec le retour de Brackman et une Colson qui a été rappelée à la rescousse, on sent l’envie de faire des tests même si la Standardwoman semble avoir une longueur d’avance sur l’Anderlechtoise.

”Si je les ai reprises, ce n’est pas pour établir une hiérarchie derrière les trois absentes”, précise Ives. “On établit une hiérarchie seulement avant un grand tournoi. Même si elles n’avaient pas été absentes et si on s’était qualifié pour le Mondial, Constance Brackman aurait été dans le groupe élargi. Vu les matchs qu’elle a faits en février et en novembre en U23, elle mérite sa place. J’espère qu’elle va pouvoir continuer à progresser à l’image d’une Sari Kees. Personne ne s’attendait à cette évolution il y a un an.”

2. De Caigny pour suppléer Wullaert en attaque ou de nouveau en défense ?

À l’Arnold Clark Cup, vu les forfaits des trois défenseuses centrales, le staff avait surpris en repositionnant si bas Tine De Caigny, elle qui a terminé meilleure buteuse des qualifications pour l’Euro 2022.

Vu l’absence de Wullaert (elle reviendra pour affronter la Slovénie), on voit bien la joueuse d’Hoffenheim reformer l’animation offensive avec Dhont et Detruyer comme au tournoi anglais “même si Tine occupait auparavant une place de 6 et ses qualités collent bien aussi à la défense”, répond le sélectionneur.

La présence de Blom, qui a prolongé à Ténérife, et pas de Van Kerkhoven est aussi une option en attaque. “Devant, Tessa a des qualités spécifiques qui sont assez exceptionnelles dans l’équipe”, a rappelé Serneels. “Mais nous avons des joueuses avec d’autres qualités et avec cela, nous devrions pouvoir bien jouer. Je veux que nous nous créions des occasions et que nous soyons capables d’apporter des solutions dans les moments difficiles.”

guillement "Les qualités de Tine correspondent aussi à celles de la défense centrale."

3. La nouvelle stratégie du Standard.

Il y a quelques jours, le Standard avait annoncé investir davantage dans son équipe dames pour retrouver les années de gloire. Une annonce que le sélectionneur a appris avec beaucoup de plaisir.

”Quand j’ai appris ça, j’ai crié : enfin !”, rigole-t-il. “Quand on prend les statistiques et les datas de l’Euro ou même du match contre le Portugal (NdlR : qui a éliminé la Belgique dans la course au Mondial), autour de nous, on se demande comment on fait. Alors pour moi, ce que le Standard compte faire, c’est magnifique ! Le rêve serait que la Super League soit 100 % pro mais ce n’est pas réaliste. Il faut y aller étape par étape.”

Le onze probable : Evrard ; Meersman, Biesmans, Brackman, Cayman, Vanhaevermaet, Missipo, Detruyer, Dhont, Eurlings, De Caigny.

Banc : Lemey, Lichtfus, Coslon, Meesman, Vangheluwe, Wijnants, Ampoorter, Delacauw, Minnaert, Teulings, Vande Velde, Blom, Fon, Janssens, Petry.

Le match est à voir sur Auvio (coup d’envoi 20h30).