Car clairement, on s’ennuyait avant que Wijnants et Blom ne réalisent un joli hold up en début de 2e période. Pourtant, en jouant dans leur nouveau maillot bleu ciel, on s’attendait à voir les nuages au-dessus de la tête de l’Autriche mais ce ne fut pas le cas du tout. Au contraire et leurs deux buts, sur quasiment des phases identiques, étaient même mérités.

Évidemment, dans un match amical, le résultat n’est pas le plus important mais on s’attendait, comme annoncé, à des tests. Si on pensait voir Brackman ou Colson au coup d’envoi, le trio Vanhaevermaet-Biesmans-De Caigny a eu la préférence. Il a certes assuré derrière mais sans pour autant mettre le jeu belge sur orbite.

Le point positif reste qu’on peut finalement marquer même sans Wullaert. Avec un peu de chance, c’est vrai. Mais avec des Autrichiennes qui ont mieux maîtrisé le ballon, on s’en contentera. Mardi face à la Slovénie (40e), on s’attend à mieux et avec des changements.

Autriche : Kresche, Hanshaw, Georgieva, Wenninger (46e Degen), Wienroither, Zadrazil, Feiersinger (46e Schasching), Höbinger, Dunst (72e Kolb), Naschenweng (84e Campbel), Billa (65e Pinther).

Belgique : Evrard, De Caigny, Biesmans, Vanhaevermaet (87e Colson), Cayman, Deloose, Missipo, Detruyer (62e Delacauw), Eurlings (47e Wijnants), Dhont (90e+1 Janssens), Blom (87e Petry).

Arbitre : Ms. Keinersdorfer (Sui).

Les buts : 47e Wijnants (0-1), 51e Blom (0-2), 78e Cayman csc (1-2), 85e Degen (2-2), 90e+5 Wienrither (3-2).