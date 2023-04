Le retour de Wullaert, du changement en défense, l’adversaire slovène : Ives Serneels préface le match des Red Flames de mardi

Au niveau de l’équipe, on peut déjà annonce le retour de Tessa Wullaert. Malade au début du rassemblement, la capitaine a bien pris part aux entrainements du dimanche. “Le médecin a confirmé que tout était ok”, précise Ives Serneels.

La meilleure buteuse belge récupérera son brassard de capitaine, qu’elle avait laissé à Janice Cayman en Autriche, pour affronter à Louvain une nation pointée à la 40e place mondiale.

Malgré les 21 places de différence entre les deux adversaires, le staff s’attend bien à de l’opposition en face.

”Sur papier, on est plus fort, donc la Belgique doit gagner”, assure le coach. “Mais ce ne sera pas si facile que ce que l’on croit. Contre la France en qualification pour le Mondial 2023, la Slovénie a posé des problèmes aux Bleues en perdant 1-0 et 2-3 dans les tout derniers instants. Quand nous avons montré des images aux joueuses, elles se sont rendu compte du potentiel adverse et je m’en réjouis parce que la Slovénie possède en Lara Prasnikar (Francfort), une attaquante redoutable qui peut s’appuyer sur de la vitesse sur les flancs. En possession de balle, ça peut aller vite.”

La défense pourrait dès lors être sollicitée même si on espère voir une Belgique plus conquérante et moins dominée que vendredi. La défense devrait à nouveau être remodelée, même si les nombreuses combinaisons en plein match, avec régulièrement le trio Vanhaevermaet – Biesmans – De Caigny en défense centrale, ont montré de belles choses.

”L’idée est qu’aucune joueuse ne joue deux fois 90 minutes notamment pour celles qui doivent jouer en club ce week-end. C’est un accord avec les joueuses et les entraineurs. Je veux aussi pouvoir voir les autres à l’œuvre comme Constance Brackman qui aura du temps de jeu. Reste à déterminer si elle débute ou pas. Mais le but avec elle est qu’elle s’intègre dans le groupe avant tout sans trop forcer. Quant au repositionnement de De Caigny en défense centrale, elle a des qualités qui s’y prêtent vraiment bien. Vendredi, c’était très bien ce qu’elle a fait et je suis heureux de voir qu’elle est prête à se sacrifier pour l’équipe même si elle préfère évoluer plus haut dans le jeu.”

Le coup d’envoi est programmé à 20h. À voir sur Tipik.