Qualifications Euro U19 féminin 2023 - Les jeunes Red Flames écrasent la Bulgarie pour leur dernier match de qualification

À Venray (Pays-Bas), Rania Boutiebi (13e et 20e) et Veronique Zang Bikoula (18e) ont guidé la Belgique avant la pause. Boutiebi a inscrit un troisième but en 2e période (64e) et Maude Lecoq (82e) a porté le score à 0-5. Cette victoire permet aux jeunes Red Flames de terminer à la 3e et avant-dernière place du groupe 7, avec 3 points. Les 7 vainqueurs de groupe se qualifient pour le championnat d'Europe et la Belgique, en tant que pays hôte, est qualifiée d'office. En évitant la dernière place, les jeunes Red Flames s'assurent surtout de rester en Ligue A pour les qualifications l'année prochaine. C'est la première fois que la Belgique organise le Championnat d'Europe féminin des moins de 19 ans, une compétition qui se tient chaque année depuis 1998.