Tine De Caigny s’est reconvertie en défenseuse centrale chez les Red Flames : “Une carte supplémentaire dans ma manche”

Vu les compliments d’Ives Serneels et sa prestation vendredi en Autriche, il n’est pas exclu qu’elle rempile pour y amener son expérience en équipe nationale (85 capes), d’autant que devant, Wullaert est de retour. Avec ce repositionnement, la joueuse d’Hoffenheim aura fait quasiment tous les postes depuis son arrivée chez les Flames il y a neuf ans, sauf celui de keeper.

”C’est vrai qu’après avoir débuté en six en équipe nationale et après avoir joué attaquante, j’ai une carte supplémentaire dans ma manche, c’est une option en plus”, sourit la numéro 6. “À 16 ans, j’avais débuté à Bruges avec un rôle plus défensif mais c’est il y a un moment déjà c’est vrai. Mentalement, j’ai dû faire le switch pour adapter ma façon de jouer. J’ai d’ailleurs posé des questions aux coachs ou encore aux joueuses qui connaissent ce poste pour savoir quoi faire dans telle ou telle situation. En possession de balle, ça va mais dans l’autre sens, il faut que je sois prête à être bien positionnée et à bien réagir en tant que dernière joueuse. C’est une nouveauté.”

Meilleure buteuse des qualifications pour l’Euro 2022, De Caigny apporte sa taille et des réflexes intéressants pour pallier les absences simultanées de De Neve, Tysiak et Kees. Même si sa préférence reste un, voire deux, cran plus haut sur l’échiquier, elle se met au service du collectif, un sacrifice fortement apprécié par Ives Serneels. À l’image de Janice Cayman, le staff peut compter sur une nouvelle joueuse polyvalente. “C’est clairement un avantage pour le coach. Je vais là où il a besoin et en ce moment, c’est comme défenseuse.”

Ce mardi pour le retour à Louvain après sept mois, elle espère renouer avec la victoire et éviter une défaite dans les derniers instants comme vendredi en Autriche. “La Slovénie peut être dangereuse. Perdre comme on l’a fait en Autriche, ça ne peut plus arriver. C’est décevant mais on va apprendre pour que ça n’arrive plus.”