Ives Serneels après le partage des Red Flames contre la Slovénie : “Soyons réalistes, il reste du travail à faire”

”Mais moi, amical ou match à enjeu, je les aborde de la même façon”, a rétorqué la capitaine, auteure d’un doublé, faisant grimper son compteur buts à 75 buts. Après le 2e but de TW, les 3000 supporters pensaient assister à la victoire mais c’était sans compter sur un nouveau moment de déconcentration dans la défense qui crucifiait alors Lisa Lichtfus, pour qui c’était une première. “À la mi-temps, si on m’avait demandé ce qu’il manquait, j’aurais dit du mouvement”, soufflait la capitaine. “Mais après le match, à 2-1, à la 85e, on ne peut pas perdre. Il faut pouvoir tenir. Le coach l’a rappelé, il faut rester concentrées 95 minutes, se battre alors que le coach après le match, dans son commentaire, nous a dit qu’on était plus souvent à terre.”

Avec un onze de base que beaucoup ont décrit comme étant expérimental, l’équipe a souffert et a éprouvé des difficultés à mettre de l’intensité. Les différents changements n’ont peut-être pas aidé à mettre en place des automatismes immédiats mais on sent surtout, qu’au-delà du noyau dur d’une quinzaine de joueuses, le niveau baisse. En tout cas, par rapport à l’Euro, on constate une stagnation du niveau de la sélection avec par moments des pics vers le bas.

”C’est difficile de comparer avec l’Euro car quand j’ai fait ma sélection pour la Slovénie, j’ai constaté que 3-4 joueuses n’avaient pas disputé l’Euro et d’autres n’avaient que quelques minutes. Ça, pour moi, c’est positif mais évidemment, je suis réaliste et il y a encore beaucoup de travail à fournir.”

Il y a donc de la place pour celles qui veulent s’intégrer pour le grand rendez-vous de l’automne et la Ligue des Nations où le niveau sera bien plus intense que celui de Louvain ce mardi.

”Chaque joueuse est un cas individuel”, explique Ives Serneels. “Il y a des étapes et on en discute. On parle de niveau tactique, athlétique, physique… et cela, c’est unique à chaque joueuse, c’est différent de profils en profils. Il faut qu’elles essaient en abattant du bon travail. Mais on sent qu’il y a cette volonté d’aller chercher du plus haut niveau malgré le fait qu’on ne se retrouve que par périodes. C’est difficile car toutes les joueuses ne disposent du même encadrement pendant les périodes sans Flames. Dans ce sens, la présence des coachs de Super League pendant trois jours lors de ce rassemblement est le début de quelque chose.”

Cette première avec le rassemblement autour des Flames et de leur staff des coachs de Super League a en tout cas enchanté Ives Serneels. “J’espère que cette initiative soit vraiment le début de quelque chose, qu’elle ouvre des portes et que des deux côtés, clubs et sélection, on ait cette envie de progresser. Ils étaient ouverts, ils ont posé des questions, émis des suggestions. La manière d’entrainer, l’analyse vidéos… autant de thèmes abordés.”

Le prochain rendez-vous des Flames, ce sera le 2 juillet contre les Pays-Bas. Un match amical mais qui permettra aux Néerlandaises de peaufiner leur préparation pour le Mondial alors que les Flames prépareront la Nations League.