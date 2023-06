Ce mardi, les Red Flames ont d’ailleurs disputé une rencontre d’entrainement face aux U19 de Xavier Donnay, lesquelles se préparent pour l’Euro que la Belgique organise.

On signalera la victoire des Flames 3-0 (des buts inscrits par Cayman, Dhont et un own goal en fin de partie).

On note les absences de Tessa Wullaert (blessée depuis quelques semaines au tendon d’Achille), Julie Biesmans, Laura De Neve (saison terminée depuis février), Marie Minnaert (blessée), Davinia Vanmechelen (blessée) pour ce court déplacement. Dans l’autre sens, Amber Tysiak revient dans le groupe.

Les deux équipes se retrouveront lors de la Nations League. Elles ont été placées dans le même groupe. L’Angleterre et l’Écosse complètent le quatuor.